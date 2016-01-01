南非去年四季度失業率為24.5%
本報比勒陀利亞電 記者蔡淳報道：南非統計局日前發佈的《2015年四季度勞動力市場調查》報告顯示，去年四季度南非失業率為24.5%，較上一季度下降1個百分點。...
本報比勒陀利亞電 記者蔡淳報道：南非統計局日前發佈的《2015年四季度勞動力市場調查》報告顯示，去年四季度南非失業率為24.5%，較上一季度下降1個百分點。...
當地一名男子裸身行竊時，恰好被監控攝像頭捕捉到尷尬的一幕。 原標題：奇葩！南非男子全身赤裸行竊被拍正著...
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當地時間19日，2016年南非小姐總決賽在豪登省嘉年華賭場舉行。 據外媒報道，當地時間19日，2016年南非小姐總決賽在豪登省嘉年華賭場舉行。...
據南非華人警民合作中心消息，3月18日，警民中心召開了常務工作會議。會議總結了今年1、2月份的案件受理及中心運作情況，並就近來發生多起的華人遭遇綁架和搶劫等重大案件，討論應對辦法和措施。...
北京時間3月22日，在演藝圈，出生於也門的英國影星艾迪-伊扎德可以說是最會跑步的了！據外國媒體報道，伊扎德目前正在挑戰橫跨南非的「27馬拉松挑戰賽」，以表達對偉人曼德拉的紀念。...
人民網約翰內斯堡3月22日電(劉暢)南非汽車協會(AA)表示,4月份南非燃油價格或將整體上調,上調幅度在0.30-0.35蘭特/升。同時,調整後的燃油稅也將於4月1日起實行。<br/>...
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