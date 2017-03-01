英國影星為紀念曼德拉 27天跑完南非27個馬拉松

北京時間3月22日，在演藝圈，出生於也門的英國影星艾迪-伊扎德可以說是最會跑步的了！據外國媒體報道，伊扎德目前正在挑戰橫跨南非的「27馬拉松挑戰賽」，以表達對偉人曼德拉的紀念。

把跑步的每一英里都用來表達自己的紀念，這是保持動力的絕佳方式。出生於也門的英國影星艾迪-伊扎德，目前正在南非參加紀念前反種族隔離領袖納爾遜-曼德拉的橫穿南非馬拉松挑戰賽，在27天內跑完27場馬拉松，來為體育公益事業籌集資金，同時也為自己的藝術創造尋求靈感。

艾迪-伊扎德以出演喜劇著稱，曾經獲得了金衛星獎和艾美獎。今年2月23日，艾迪-伊扎德在南非東開普省的姆維索開始了此次挑戰之旅，那也是曼德拉出生的地方。按照計劃，上週日他在比勒陀利亞跑完了最後的一場比賽，總完賽里程達到了707英里（約合1137.81公里）。

這不是艾迪-伊扎德第一次參加馬拉松挑戰賽，也不是他參加的最艱苦的比賽。這位影星一直致力於給那些貧困的國家和地區謀求福利，2009年，他在英國各地花費了52天，跑了46場馬拉松的比賽，總里程達到了1100英里（約合1770.3公里），募集了120萬美元（約合779元人民幣）的善款。那時，他最後一天跑出了5小時0分30秒的成績，創造了個人的最好成績。2012年，他第一次在南非嘗試跑步，後來因為腎臟病橫紋肌溶解症而取消，當時他說：「如果跑完四場馬拉松，那就可能會殺了我。」

這一次，艾迪-伊扎德的身體狀況同樣不好，他克服了包括打嗝在內的多個小疾病，在比勒陀利亞的聯合大廈完成了此次挑戰，1994年，曼德拉正是在此處舉行了就職典禮。2013年12月，曼德拉去世，聯合大廈附近也樹立起來了他的雕像。對於可以參加此次挑戰，艾迪-伊扎德說：「感覺曼德拉還在我們真變一下，他留給了這個世界非常多的積極的東西。」