南非山地越野賽收官戰迎高潮 德國老將淚灑賽場

經過一個星期的激烈角逐，第13屆南非山地越野賽終於來到了收官之戰，本賽段全程86km，累積爬升1200米，是所有賽段中最為輕鬆的，難度最低的三顆星，與其說是比賽，不如說是榮譽騎行。Bulls車隊德-瑞組合Karl Platt和Urs Huber毫無懸念的收穫總成績第一（賽段第五），而這場勝利對於Karl Platt來說卻有更特別的意義。從賽事2004年開辦以來，Karl Platt一次不落全都參加，這是他13年南非山地越野賽生涯收穫的第四勝，完成了自己的夢想。在2010年收穫第三勝之後一直沉沉浮浮，成績非但不好還一度下滑，甚至在2014年未能完賽，而在年近40之際收穫第四勝也算是對他一直以來堅持不懈的最好褒獎。

對於更多車隊而言，他們在最後一個賽段都要拼盡全力，力爭獲得賽段勝利享受英雄版的待遇，而在這收官站中佳能戴爾廠隊的德國-巴西組合Manuel Fumic和Henrique Avancini最為拚命，最後以3:13.38.2獲得本賽段勝利，也是他們在本屆賽事中獲得的唯一一個賽段勝利。賽段的二、三名則被Centurion Vaude by Meerendal的「主力」與「預備」兩隻隊伍包攬。 「我們對這個賽段垂涎已久，我們一開始的目標放在序幕賽、第四賽段以及今天，這幾個賽段都是GC隊伍有所鬆懈的時候，不過都沒能實現。而今天是我們爭奪賽段冠軍的最後機會，我們不是最強的隊伍，但確是最機動的隊伍，天時地利，讓我們做到了。許多車迷在終點歡迎我們凱旋，歡呼雀躍，這別樣的體驗將終身難忘。」Fumic說。 笑得最開心的當屬Platt和Huber，他們為了這場比賽做很充足的準備，為了更好的適應南非戰場，他們提前來到比賽地開普，在這裡進行幾個星期的秘密訓練，一方面熟悉路況，一方面適應當地氣侯以及環境，這總冠軍榮譽當之無愧。 過線之後的Platt連呼「不可思議」，他為這第四勝足足等待了5年之久，「想不到隨著年紀的增長居然狀態還很好，這個總冠軍我一定會非常珍惜。」激動的Platt說不出太多的話來。 領先總成績第二名 Centurion Vaude by Meerendal 2車隊的Bulls車隊本賽段一開始就決定決定做一次順水人情，「大家在最後一個賽段都非常拼，而我們只需要穩穩當當拿下總冠軍，雖然伴隨著大量車手突圍，但我和Urs Huber一致決定在最後20公里享受比賽。」Platt說。 而Urs Huber則說：「這個賽段的本來就不是為我們而準備的，把收官之戰的賽段冠軍讓出去，盡可能的做到皆大歡喜。」

女子組方面，來自Spur-Specialized車隊的瑞士-丹麥組合Kleinhans和Langvad也是毫無意外的收穫總成績第一（賽段第二）收穫屬於他們南非山地越野賽的第三勝。 Langvad表示對於她們來說這是艱難的一周，雖然她們最初的競爭對手Ascendis Health車隊在第二賽段由於Jennie Stenerhag因傷退賽，無緣總冠軍爭奪，而隨之而來的新對手Sport for Good車隊，在之後的幾個賽段中對手一直緊要著他們不放，今天終於可以鬆一口氣了。 當問及獲得總冠軍之後如何慶祝，Langvad說：「我要多喝幾杯南非的特色紅酒，畢竟幾天的比賽沒顧得上喝一口酒。」 而Kleinhans表示已經無力再慶祝，經過一個星期顛簸，早點睡覺是是她的第一選擇。

中國香港車隊方面： 男子公開組 ANS Baby – R3 – Voice車隊（陳方、鄭澤誠）完賽成績是5:23.43.8。 Robot Doll車隊（黃子廷、黃基業）完賽成績是5:41.55.8。 壯年組 XCape 車隊（張迪輝、溫柏霖）完賽成績是6:05.13.4。

至此，2016年第13屆南非山地越野賽（Absa Cape Epic）已全部結束，包括男子公開組組、女子公開組、混合組、壯年組、大師組在內總共644支隊伍，每支隊伍兩人，在所有比賽結束之後僅剩下483支隊伍，三百多人因傷退賽或者超過關門時間被迫退賽，比賽艱苦程度可見一斑。 而中國香港的三支車隊六名隊員在這場「大浪淘沙」中全部挺了過來，他們大多沒有專業車手背景，對這項運動的有著單純熱愛促使他們完成了夢想，祝賀他們！這場「山地環法」也是一場一般車友很少觸及到的比賽，不過隨著自行車運動的普及，相信在以後的南非山地賽中會看到更多中國面孔，以及中國車手更好的成績。（來源：美騎網）