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爱惜大肠，空腹吃水果

爱惜大肠，空腹吃水果

口 述：王正一 教授

（北京301医院田院长供稿）

空腹吃水果……

多亏了有关这个水果和果汁的电子邮件，它告诉了一个治愈癌症的战略。

我的成功率为80%。 癌症病人死不了了，不管你信还是不信，治疗方法终于找到了。

对那些用常规疗法治疗癌症而死亡的患者，我深表遗憾。

他们中没几个存活5年, 大多数用常规疗法的人仅活两三年而已。

常规疗法没有任何作用，因为不用常规疗法治，病人也活两三年。

癌症病人一旦用了化疗或放疗，他们的细胞就中毒了。就衰弱了。

癌细胞就会因没有强壮的抗体而得以迅速扩散。

吃新鲜水果……

一说吃水果，我们就想到把水果 切成块，大快朵颐。

其实，没那么简单。要讲究吃水果的方法和时间，什么是正确方法呢？

千万别再饭后吃水果，一定要空腹吃鲜果。这样水果会起到身体杀毒作用，起到提供身体能量，消肥减瘦作用，以及参与生化活动的作用。

鲜果是重要食物。

试想，你在吃两片面包后，又吃了一片水果。本来水果是要透过胃壁进入肠子的，但被食物挡住了。

与此同时，胃发酵，变酸，水果一接触到它们，配着胃酸，整个食物就坏了.

你会听到有人抱怨：我一吃西瓜就爱打嗝儿，我一吃榴莲就胀肚，我吃..香蕉爱拉稀，等等。

那是因为水果与胃中腐败的食物混合后产生的气体造成的。但是你空腹吃水果，就不会出像上述情况。

白头发，秃头谢顶，神经紧张，缺觉黑眼圈，在你空腹吃鲜果以后，以上症状一概消失。

赫伯博士研究。因所有的水果到了身体变成碱性，所以像桔子..柠檬这样味道酸酸的水果，还是都属于碱性食物。

只要正确掌握吃水果的时间，你就掌握了问题的关键，让水果助你美容，长寿。

健康，富有活力，幸福和苗条。

当你想喝果汁，就喝鲜果汁，别喝罐装果汁。

也不要将水果或果汁加热，否则除了味道尚存，其他所有营养全部流失。

吃完整的水果比喝果汁好。

如果非要喝果汁，那就慢慢地一口一口地喝。

让果汁与唾液充分混合后再咽下。

你还可以连续三天只吃水果不吃它物，这样你的身体得以清洗，容光焕发，众人惊喜。

奇异果（猕猴桃）：小而精，富含钾，镁。维生素E，和纤维质。维C含量是桔子的两倍。

一天一个苹果，医生找不到我。

苹果：虽含维C低， 但它富含抗氧化剂并可提高维C的活性，从而有利于降低结肠癌，心脏病和中风的发病率。

草莓：人体卫士。

含有最强抗氧化力的水果大王，保护机体免遭癌患，血栓和自由基。

桔子：每日吃2-4个，可抗感冒。降胆固醇，预防或化解肾结石，降低结肠癌风险。

西瓜：含水92%，是解渴最佳食品。所含大量的谷能强化免疫系统。

还含有关键的西红柿红素，抗癌氧化剂，维C，以及钾。

番石榴和木瓜是维C冠军。番石榴还含有高纤维，能治便秘。

木瓜富含糊萝素，对眼睛有好处。

饭后喝凉水等于得癌症

相信吗？

凉水能将刚吸收的油质立刻变成固态，从而影响消化。

固态油脂在酸的作用，变成小碎块，比固体食物更易于被肠道吸收，并附着在肠子的内壁。

很快形成脂肪，导致癌的生成。

所以餐后要喝热饮。

女同胞应该知道，并不是所有心脏病发作始于左臂疼痛。要警惕下颚的剧痛。

甚至从未首先感觉到前胸疼痛。通常伴随的症状还有恶心，大汗淋漓。

60%心脏病人在熟睡时发作，再也没醒过来。

下颚疼痛能疼醒。要细心，提高警惕。

我们在这方面知识越多，存活的几率越高。

一位心脏病专家说，如果将此档转发10人，你至少救活一人的生命。

甚至也许是你自己

转：希望大家饭后再也别吃水果了，耐心用2分钟时间看完，也许对你们有好处。