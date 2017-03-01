有福之人的十种心态！
🔴🔴有福之人的十种心态！
有福之人的十种心态！
1、知足常乐
平安是幸，知足是福，清心是禄，寡欲是寿。人之心胸，多欲则窄，寡欲则宽。宁可清贫自乐，不可浊富多忧。受思深处宜先退，得意浓时便可休。势不可使尽，福不可享尽，便宜不可占尽，聪明不可用尽。滴水穿石，不是力量大，而是功夫深。快乐就是看淡尘世的物欲、烦恼，知足常乐。精神富足才是真正的富有。
2、活在今天
人生只有三天，迷惑的人活在昨天，奢望的人活在明天，只有清澈的人活在今天。昨天已经过去，是过了期的支票，明天还没有来到，是不可提取的支票，只有活在今天是最现实的。
3、不斤斤计较
人生不必斤斤计较，让自己怒火攻心。语云“生年不过百，常怀千岁忧。百事从心起，一笑解千愁”。如果想到我们都是来去匆匆的过客，只不过是到世间走一遭，还有什么鸡毛蒜皮的小事值得计较呢？
4、为自己而活
活得简单不难，只需懂得为自己而活，为美好而生，为幸福而做。需求越小，自由越多；奢华越少，舒适越多。
5、善待自己
多一分快乐，少一分忧伤；多一分真实，少一分虚伪；多一分悠闲，少一分忙乱。这四多四少很重要，有了它们就活得心情舒畅。老年人完全可以自主地安排好生活，善待自己，这样便会内心富饶。
6、少气多闲，身忙心闲
少气多闲，身忙心闲。真正做到这八个字不容易，关键是个“闲”字。老年人安度晚年一定要有闲心，当然干点家务事也好，如果什么事都不做也无聊，但是不要身忙心乱，要身忙心闲。
7、别跟自己过不去
改变一下自己的态度去适应不同的情况，心情轻松舒畅，不要心郁气结，跟自己过不去。人到老年，什么事都看透了，无论如何自己不要跟自己过不去，一定要善待自己莫烦恼。
8、懂得自得其乐
人生一场，别人追屋逐堡，我只要风花雪月，花棚石凳，小坐微醺，歌一曲，茗一杯，自得其乐。住宅舒适方便就行了，何必非要楼上楼下。一首歌，一杯茶，养养花，养养鱼，享受自然之美不是很好吗？
9、学会享受生活
多了聆听松涛、静观风雨、仰望星空、敞开心扉的机会，灵性俱足。千万不要错过欣赏大自然、享受大自然的机会，一辈子不容易，一定要好好享受生活。
10、保持简单心境
心境简单了，就有心思经营生活；生活简单了，就有时间享受人生。我们要学会经营自己的生活，不是天天混日子，也不是天天熬日子，而是天天享受日子，这就需要经营日子。