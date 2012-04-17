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2017年海外華文媒體人士回國參訪團蒞府拜會陸委會主委張小月

南非華夏之聲廣播電台記者:蕭依辰 台北報導）5月15日參訪活動正式開始，第一站；我們拜會了中華民國陸委會，陸委會由張小月主委親自接待大家，張主委在致詞時除了表示熱情歡迎海外媒體一行人之外，希望藉由媒體的參訪，加強與海外媒體的聯繫，讓海外媒體瞭解台灣政治經濟、社會文化的發展現況，同時也藉由海外媒體的專業報導及此次的參訪，彼此面對面的相談，反映海外僑情給政府，並感謝海外媒體長年以來對政府政策的支持，他由衷期盼未來海外華文，媒體人士繼續和僑委會保持聯繫，共同來促進海外華人社會的進步和發展。

華文媒體在海外是很重要精神食糧,現在整個新聞趨勢往電子網路發展， 但手中報紙還是占很重要，是海外媒體對當地僑胞聯繫與繫解鄉情一個重要管道，新的執政團隊執政一年中有新的成績單，媒體參訪透漏三個情勢新的模式，簡單的說全球在國際與兩岸變化都很大，這也可能是近百年變化最大的一個時代，例如:美國川普上任在政治與經濟政策不一樣,中國大陸也忙著19大政權和平轉移等議題，台灣經過這一年政黨輪替，也是新時代開始，兩岸問題還是兩岸人民十分關切問題,針對 蔡總統就職上任沒有完成的問卷，也是兩岸必須去面對的

總統去年底說過兩岸互動新模式，什麼是新模式?新模式是要雙方坐下來解答，而不是單方面要求台灣當局讓步，這是雙方都有的責任，兩岸政策重點是要確保兩岸和平與穩定狀況發展，並確保亞太地區和平長久發展的，這一年下來所關注是我們不管中國大陸給予我們多大壓力，但我方始終用自我克制的務實態度來接受，反對照北韓等紛紛擾擾的局勢，我們卻始終堅持非常務實理性和平穩定的原則 ，當然我們雙方也必須互動，不管在經濟科技文化交流要繼續下去

中國大陸不斷使用手段逼迫我們在外交上，全世界衛生組織大會等讓我們無法參與 另在觀光客來台灣，兩岸之間官方管道也停止了，這些打壓就是要接受“一中原則”要台灣政府接受從屬關係，所以我們為了讓2300萬人民福祉，會一直繼續溝通及交流互動，我方該有立場與態度會一直堅持下去