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2017年海外華人媒體人士回國參訪團 / 吳新興委員長:不分老僑不分新僑，不分黨派不分藍綠,共組以台灣為中心，鏈結海外僑務會議為目標，更是我們國家海外力量延伸





南非華夏之聲廣播電台記者:蕭依辰 高雄報導）2017年

海外華人媒體人士回國參訪團，在僑務委員會的精心安排下，來自全球美洲、非洲、亞洲、歐洲和澳洲共20位華文媒體來到中華民國台灣

報到第一天在僑委會華僑通訊社陳奕芳社長，廖淑惠小姐的親切接待下，大家順利的完成報到手續，並在當晚僑委會為大家設盛宴接風，華僑通訊社社長陳奕芳親自參加晚宴，席間團員們相互介紹，彼此交流認識，一頓豐富的晚餐下來，結交了來自五湖四海的同行前輩，也為之後的行程留下了更多的話題。

第二天在僑委會安排下首先會晤僑委會委員長吳新興，僑務委員長吳新興與媒體團成員介紹新政府下的僑委會的四大目標，雙方進行互動交流，並希望台灣在世界各地的僑胞都能瞭解並充分享用。

本次召開第五屆全球僑務會議，是在視察團結僑界力量，支持活潑開放多元的台灣社會走入國際社會，為我們注入改革進步重點所在，總統在去年520就職演說中，“解決問題”至臺灣人民對政府殷切期盼，因此僑務委員會秉持總統理念，特別性的長遠的發展施政理念，作為我們新思維，一 爭對未來僑務，找出妥善因應解決之道，這也是此次召開僑務委員目的，二 ，不分老僑新僑，不分黨派，不分藍綠，以台灣為中心鏈結海外僑務體會議，建構和諧的新僑社，三，建立以志工服務為基礎僑務互動新模式，海外僑胞是我們國金海外力量延伸結合海外志工力量順利推動 四 ，如何共識僑界力量，讓中華民國踏實走入國際社會，讓國際也進入台灣

委員長吳新興表示，台灣的僑務政策非常有包容性，完全展示台灣自由民主，是持續不變的，強調「我們對僑民、僑團、台商、僑商的關心和服務不會變」。

與會的媒體人士並就各自關注的外界有人擔憂大陸的一帶一路，是不是跟東南西政策有衝突，他表示這是各做各的，誰有競爭力，誰就會脫穎而出。

問題也與吳新興委員長進行了交談與溝通，整個會面進行了40分鐘，在輕鬆愉快的氣氛中結束。