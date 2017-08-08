南非黑人首富大步邁進移動熱錢領域，四大銀行王國面臨強有力挑戰

目前，南非黑人首富、彩虹礦業老闆莫塞普的銀行合作夥伴申請經營牌照的努力即將獲得成功，這意味著他們很有可能大刀闊斧的衝入南非的銀行領域，並為這個國家的金融圈帶來強有力的衝擊。

澳大利亞聯邦銀行表示，他們已經決定將10%的股份出售給Tyme。這是一家約堡的公司。2015年，莫塞普下屬的彩虹礦業收購了這家公司，他們允許手機用戶直接通過網絡申請貸款。去年，他們已經獲得了南非儲備銀行發放的臨時執照。

非洲彩虹金融領域的發言人范德莫維表示，他們的正式執照申請可能會在9月份完成。他們的技術主要基於雲技術打造，管理部門需要肯定的是這種技術本身的可靠性。

在此之前，南非的四大銀行一直牢牢壟斷著銀行領域，沒有面臨太強有力的挑戰；但是15年前，Capitec的崛起逐漸改變了這種局面，他們從四大銀行手中搶走了一大塊蛋糕；現在，莫塞普的Tyme、南非郵政銀行以及保險經營商Discovery都已經準備好湧進銀行領域，一場激烈的競爭已經是山雨欲來風滿樓。常年壟斷、已經對新技術有些麻木的四大銀行，能否應對好如狼似虎的對手們的挑戰？人們有理由懷疑。

目前，南非執政黨已經明確將要建立國有銀行。這個銀行一方面應當以黑人持股為主，另一方面也是為了挑戰目前銀行領域四大壟斷的格局。再加上以Capitec為首的新興銀行，南非的四大銀行壟斷將面臨著強有力的挑戰。

來源：《非洲時報》