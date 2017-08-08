南非再發『獵巫』慘案 老太太遭槍殺被拋下懸崖

南非傳統巫醫

本報訊 在南非再次發生「獵巫」引發的殺戮，這一次低點轉到了東倫敦。

兩名女性巫醫遭人開槍射擊。其中一人頭部中了兩槍當場死亡，另一人腹部和手臂中彈，躺在地上裝死，人們隨後將其從懸崖上扔了下來。

這一案件發生在8月22日夜間21.30左右。被扔下山崖的那名50多歲的老太太，費力地從懸崖底下爬了上來。

一名路過的交警看到了她；當時這名交警顯然是在回家途中。可能因為當時比較黑暗，出於安全考慮，交警沒有停車，而是直接將車開到了附近的警察局報案。這名老太太隨後獲救。

之前，在波洛克瓦尼東部的Sekgosese，一名老婦人被當地村民指責使用巫術，和她的孫子一起被殺死。這名75歲的老太太，生前是一名巫醫。當地社區指責她從事巫術活動，並將她殘忍地殺害。警方發言人奧托表示：「8月10日下午，當地社區的人士聚集在這名老太太馬拉古的院子裡，首先縱火將她的房子點燃。」這名老太太從房子裡逃了出來，沒有被燒死；但是，憤怒的人群追上了她，揮舞著斧頭砍了過去。這位老太太倒在血泊之中，當場死亡。當時，這名老太太18歲的孫子一直躲在房子裡沒有出來；隨後人們發現他被燒死。警方隨後對這一案件展開調查。

來源：南非《華僑新聞報》