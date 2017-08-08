南非就業率僅為40%？真的假的？

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本報訊 調查顯示，南非的適齡工作人口當中，僅有43%的人得到僱傭。

黑人適齡工作人口的僱傭比例更低，僅為40%。

不過，推出這一調查報告的，是種族關係研究院。這個智庫組織，之前因為收了可口可樂公司的好處，在「糖稅」相關的調查當中弄虛作假，現在已經是臭名昭著。

南非統計局的調查顯示，失業率目前達到了28%左右，這也是2008年以來的最高值。

一些專家認為，南非目前的失業狀況，已經呈現出明顯的結構性問題。

南非經濟在過去20多年間取得了一定成就。不過，為了應對目前「低增長、高失業」的發展難題，南非政府必須推進結構性改革。

在全國範圍內，數百萬民眾的生活質量得到了顯著提升，教育、醫療衛生、居住和用電等各方面公共服務都有明顯改善。這應該歸功於南非政府健全的宏觀經濟政策框架。不過，南非經濟也面臨著一些不容小視的挑戰。2016年，因受投資不足和百年大旱影響，南非經濟增長率僅為0.3%。預測今年經濟增長率應該達到0.6%，明年上升為1.2%。高失業率，尤其是黑人民眾的失業是導致這一問題的重要原因。報告稱，為了推動經濟復甦，並且讓廣大民眾能夠分享經濟增長紅利，南非必須推動更廣泛的結構性改革。