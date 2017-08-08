忘記好望角 南非還有這些刺激的玩法

Hermanus小鎮

每年的觀鯨季節，Hermanus這個安靜的小鎮就會迎來大批遊客，而此刻遊人們尚未醒來，海邊的小鎮保持著原有的寧靜

暫時拋開南非乾旱而惱人的北部，如果我們搭乘飛機一路向南，機翼下的色彩會漸漸由土黃轉為青翠，直到海岸線出現的那一剎那，就抵達了一個完全不同的地界。開普敦，這座可能比約翰內斯堡更著名的南非城市長久地吸引著來自全球的人們。除了因為這裡靠近好望角和厄加勒斯角（非洲真正的最南端）之外，也是進入一條著名的自駕線路——花園大道的必經之地。從這裡開始，旅行者可以投入到充滿刺激的旅程中去。

呼鯨人的「號角」都是用當地海帶做成的，非常奇特，每隻不一樣

海上：呼鯨人與巨獸

是的，我說太刺激了，因為這條路不僅風景壯麗，一路上能讓你驚到的東西還真多。如果你現在出發去南非，無需預約就能在海灣裡看到世界上最大的動物——鯨魚。雖然在澳大利亞和斯里蘭卡等地都有看鯨魚的機會，但唯有在南非有一個特殊的職業和鯨魚有關，那就是「呼鯨人」。在南非海岸線上能看到的鯨魚有南露脊鯨、座頭鯨和虎鯨等。

每年6 月到11 月，這些巨大的生物就會緩緩靠近南非最南端的幾個海灣，有些還會在這裡產子，並陪伴幼仔長大。這對遊客來說簡直是神一樣的機會，站在岸上就能欣賞這些龐然大物水中的身姿。不過，你怎麼知道鯨魚何時出現呢？這就需要「呼鯨人」來吆喝了。

這些「呼鯨人」的打扮本身就足夠搶眼，而他們手裡拿的「喇叭」更是獨特。這些不規則形狀的呼鯨號其實是用當地海域所產的海帶製作的，每一個號的外形都不一樣。

每天早晨這些職業的呼鯨人都要在Hermanus小鎮周圍巡視，並且回答遊客所有有關鯨魚的問題。當然，他們自己也早就成了海邊獨特的景觀，不少遊客就是為了和他們合影而來的。

不過，光站在岸上看鯨魚肯定是不過癮的，如果不想乘坐裝滿遊客的大船遠眺鯨魚，那就穿上救生衣，跟著教練一起划獨木舟出海吧！

當你真的面對南露脊鯨這樣的巨獸時，興奮之情多於緊張

海上獨木舟聽上去難以掌握，其實只要注意平衡和划船的力度，很容易學習。但根據南非的法律，人們不可以過於接近鯨魚，因為這樣會影響它們的行為。所以在海上觀鯨的過程中必須聽從教練的指揮，和鯨魚保持50 米以上的距離。

朝日初升，在海面上投下魚鱗一般的波光，奮力劈開那金色的光芒，晨霧正從海面上升騰起來，縈繞海灣間，猶如仙境。鯨魚非常配合地在遠處露出頭來，也許是一隻鯨魚媽媽帶著寶寶在海岸邊嬉戲。

海邊到處都可見海鳥，不怕人，站在樁子上休息，東張西望

我們的黃色小舟在海面上漂搖，遠處又游來了更多的鯨魚，教練不時指點我們前行的方向，據說那天出現在港灣附近的鯨魚多達14 頭！

划獨木舟出海在技術上並不困難，但南非與我們季節相反，觀鯨的季節正好是那裡的冬季和初春，而獨木舟出海肯定會弄濕衣服。所以最好穿上游泳衣並帶上換洗的服裝，穿上保暖的防水外套以免著涼。

小小的一家B&B寄托了一對英國夫婦的隱居夢

在花園大道一路上精心佈置的小畫廊裡，說不定就可以淘到合心意的作品

陸地：和「大貓」一起散步

沒錯，我說的就是「和大貓一起散步」，而這些迷人的「大貓」就是非洲的霸主——獅子。南非是許多動物的故鄉，當然包括這種威風凜凜的「大貓」。在Botlierskop Private GameReserve，人們就可以和獅子非常親近地漫步，甚至合影。

這座私人保護區有兩頭獅子，它們是22 個月大的Larly 和Mufasa，看名字就知道前者是母獅子而後者是一頭小雄獅。它們沒有血緣關係，但都從小就被母獅子遺棄，所以由人工餵養長大。如今它們的體重已經達到110 公斤左右，而成年獅子則要長到250 公斤。

來，跟我唱「我左手一個慢動作」。這不是想唱小鮮肉的歌，而是學習和「大貓」們接觸必須掌握的節奏。和獅子散步要嚴格按照工作人員的指導來進行，首先要準備適合的鞋子，樹叢和小溪之間並不好走。然後每人都需要拿一根木棍在手裡，必要的時候它可以嚇退獅子。

這對小獅子還不足兩歲，算是活潑好動的年紀

最重要的一點在於未經允許絕對不可以走到獅子前面去，因為這兩隻小獅子雖然不會把人類當食物，但它們會習慣性地撲擊前方移動的物體，這樣的「擁抱」恐怕沒人喜歡。記住一定要聽工作人員的指導，保證一個平穩的速度，千萬不要奔跑或企圖逗引獅子的注意力，畢竟它們不是真的貓咪，就算家裡的貓著急了也會給你好看的不是嗎？

不過這樣的「大貓」約會不是每天、每時都能進行的。獅子一天要睡20 個小時，所以與它們散步的機會完全看它們的心情。天氣涼爽時，小獅子會比較活潑，而氣溫較高的話它們也會耍賴不肯走路。

整個散步活動視獅子的活躍程度而定，時間一般是半小時到45 分鐘，途中訓練師會帶獅子們喝水和上樹活動，如果獅子們心情不錯，還會擺好姿勢讓遊客與它們合影。不用緊張，訓練師會一直站在獅子邊上看管它們，你要做的就是找到最好的角度，讓朋友按下快門。

Knysna的生蠔真的有奶油的香氣，帶著海水的滋味非常獨特

口中：綻放海之鮮美

如果你是一個美食愛好者，就一定要將胃騰出足夠的空間來，準備迎接Knysna的禮物，最新鮮的生蠔！這裡是南非著名的生蠔產地，從野生到養殖的生蠔在這裡都可以吃到。因為海水清澄，氣候溫和，這裡產的生蠔個頭大，肉質鮮美，口感爽滑柔嫩，每一口都讓人回味。

Knysna 的很多餐廳都設有品嚐生蠔的服務，主廚或經理會給遊客講解如何品嚐生蠔以及如何分辨生蠔的種類，一般來說養殖的生蠔個頭比較均勻，口感較清爽。而野生生蠔大小形狀很不統一，口感也比較馥郁多汁。如此新鮮的生蠔當然只需要搭配最簡單的調味，一點檸檬汁加上一些黑胡椒足夠提鮮，如果口味比較重還可以加一點點辣椒醬，當生蠔與舌頭接觸時，那種柔美和彈性都足以讓人食指大動。

除了美味的生蠔，Knysna的港灣也十分美麗，在海港中停泊著許多私家遊艇，因為水面平靜，這裡很適合進行各種海上運動。夕陽西下，海港慢慢安靜下來，商舖開始打烊，而餐廳裡各種美食正陸續登場。

南非旅遊信息

酒店

電話：0027 28 514 3316Hide away：一對英國退休夫婦為實現心中夢想而開設的B&B 小酒店，就像一個隱世小花園。

網址：www.hideawaybb.co.za

參考房價：600 蘭特/間/晚起

BuffelsdriftGame Lodge：位於湖邊的帳篷式酒店，一共有九間臨水的帳篷和16 間湖景帳篷。都是貨真價實的帳篷屋子，連窗戶都是透明的軟塑料。

網址：www.buffelsdrift.com

參考房價：成人870蘭特/晚起

美食

Sirocco 餐廳：生蠔與啤酒是這家餐廳的特色

網址：www.sirocco.co.za

項目

獅子保育院：價格：450蘭特/人

郵箱：info@zorgfontein.com

網址：www.zorgfontein.com

來源：外灘畫報