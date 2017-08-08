靜謐樸實的奢華 南非約翰內斯堡「浮牆」豪宅

這座鄉村小舍是一個兩居住宅，由鋼架結構打造而成，坐落在樹木繁茂的環境裡，這應該是一處私密寧靜的居所，且享有約翰內斯堡壯麗的美景視野



看多了高樓林立的摩天大樓，也看慣了奢華大氣的現代別墅，這座帶有一點地方特色且略顯樸實的住宅一映入眼簾便引起了我們的興趣。這座位於南非約翰內斯堡Westcliff Ridge的鄉村小舍由GASS Architecture 操刀完成，住宅那堵由原生石頭打造的「浮牆」令人印象深刻。據悉，約翰內斯堡Westcliff Ridge這裡許多的住宅都因原生石頭牆面而顯得與眾不同，甚至包括著名建築師赫伯特·貝克先生的作品。

這座鄉村小舍是一個兩居住宅，由鋼架結構打造而成，坐落在樹木繁茂的環境裡，這應該是一處私密寧靜的居所，且享有約翰內斯堡壯麗的美景視野。住宅距離沙石地面有一定的高度，成一個懸浮的結構。結合周圍的環境以及對建築美學的思考，鋼結構的設計成了一個自然的選擇，它盡可能以一種輕盈的姿態與地面保持著這樣一種既不完全接觸也不完全脫離的關係。簡而言之，這是一座優雅的，具有建築美學的建築。而從環境的角度來看，這個選址卻是複雜的，狹窄悠長的車道甚至穿過幾處私人物業，所以建築師在盡可能保持原來景觀的條件下就地取材，避免車輛裝載材料往返所造成對周邊環境的影響。

來源：中奢網 【Lily/文】