德班幼童離奇死亡：一個小手術竟成生死永別

不幸離世的吉斯騰薩米

本報訊 雖然只有十歲大，但是吉斯騰薩米一直希望自己能成為一名科學家。

但是，他卻死於一場非常離奇的事件。一開始，只是手部小小的傷口。

9月14日，他在Umhlanga的私立醫院不幸去世。按照醫生的安排，幾分鐘之後，他就會被送進手術室；然而，他卻已經等不到了。

他是Hopeville五年級的學生。9月2日，他在自己家裡一不小心摔倒在地。

雖然事情的結局非常悲慘，但是這名少年的家人說，他摔倒之後，確實沒有表現出任何不適：「第二天，他照常去學校上學。隨後他說，寫字的時候手指有些疼痛。他的家長隨後帶他去醫院進行了檢查，醫生建議他去矯形外科。」

隨後，他們為孩子預定了一個小手術。

隨後醫生為孩子注射了麻醉機。幾分鐘之後，醫生出來告訴他們，孩子已經死了，連手術都沒來得急。這是怎麼回事？孩子的親人表示完全無法接受。

他的家人將病床團團圍住。當時孩子的表情非常安靜，看上去就像睡著了一樣。

孩子的死亡，為這個家庭帶來了巨大的心裡空洞，但是也帶來了很多謎團。

他的家人表示：「我們想知道，在手術前的幾分鐘究竟發生了什麼事？這只是一個小手術，為什麼會死人呢？」

孩子生前很禮貌，知道尊重別人。他的家人表示：「他的學習成績很好，我們堅信，他原本應該有非常光明的未來。現在他就這樣離開了我們，我們實在是太難過了。」

醫院方面表示，他們的醫護人員，也因為孩子的突然死亡非常難過：「我們非常悲痛；我們也向死者家屬保證，當時我們已經竭盡全力拯救孩子的生命。但是，我們不要過多猜測；因為醫護人員完全是按照守則做的。」

德班北郊警察局已經對此事展開調查。相信醫院的答覆，死者家屬是絕對不可能滿意的！

來源：南非《華僑新聞報》