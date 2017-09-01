開普敦列車發生『血戰』 空中飛人被一刀刺中屁股

開普敦車站和列車每天都是人滿為患

本報訊 最近，開普敦周邊地區客運鐵路過於擁擠的現象，已經導致乘客忍無可忍。

在Philippi車站，這名男子試圖從車窗跳進一座擁擠不堪的火車裡，但是就在這一過程中，他的包砸在了另外一名乘客的頭上。

這名乘客勃然大怒。而且當時，火車裡明顯已經沒有空位容納更多人，此人還要往裡面硬擠。他的這一行為令人更加惱火。不過這名乘客的反應，也絕對是令人震驚的。他竟然從不知何處拔出一把刀子來，照著這名「入侵者」的屁股就是一刀，接著奮力一推，將此人推了出去。

這名「侵入者」立即處在非常危險的境地。他如果掉下去，可能會被卡在鐵軌和火車之間的縫隙裡當場喪命。於是，他只能用一隻手抓住火車的車窗，在外面晃蕩著。終於有一位好心人，把他塞了回去。

最近一段時間，市政鐵路的運力嚴重不足，已經成了相當令人頭疼的問題。因為與南非其他省份不同（其他省份往往更依賴中巴運力），開普地區的市政鐵路，是人們上下班最主要的交通工具。但是最近一段時間，因為鐵路基礎設施頻頻遭到破壞，市政鐵路的運輸能力已經大不如前。結果就是車輛極度擁擠。

之前，南非首都比陀的一座火車站，早晨上班尖峰時段人潮擁擠，發生乘客推擠踐踏事件，造成10人重傷、7人輕傷，幸無人死亡。乘客馬希雷向媒體抱怨說：「車站和列車每天都是人滿為患，你擠我推，今天終於發生意外。」馬希雷說，鐵路局票價4月1日已經調漲，但是服務還是這麼差勁。另一名乘客也抱怨說，因為汽油價格節節上升，大眾只好選擇搭乘火車。但如果鐵路局服務心態不知改進，悲劇還是會持續發生。

來源：南非《華僑新聞報》