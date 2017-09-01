50槍殺不死的開普敦黑社會老大！看看南非的那些『防彈武僧』

開普敦黑老大布耶森

本報訊 在半年時間內，開普敦黑老大布耶森再次遭到殺手襲擊。

9月13日晚間，這位黑老大參加拍賣會之後駕車回家，在路上遭到襲擊。

不過當時，這名黑老大並非孤身一人。雖然是18點，天只是稍微有點黑；但是他的車隊卻是前呼後擁的有三輛車之多。

四名襲擊者乘坐著一輛銀色SUV發起襲擊，向他的保時捷開了50槍，其中21擊中，但是，布耶森竟然毫髮未傷——最搞笑的一點是，殺手們的情報顯然有問題，他根本沒有在這輛保時捷裡面！然後他到警察局報案，並坐在這輛保時捷裡面離開。

5月份的時候，他也曾經遭到殺手襲擊，頸部中彈，但是大難不死。

中國有句俗話：「惡人命長」。令人驚訝的是，在南非，這樣的事件今年發生了好幾次。遭到襲擊的黑幫老大，一個個就像周潤發主演的「防彈武僧」一樣，神功護體、刀槍不入！

*亂槍打不死、還能駕車逃走的斯坦菲爾德

7月6日下午，在南非金融中心約堡森籐，上演了一場絕命追殺。

當地媒體報道稱，來自開普敦的黑幫老大斯坦菲爾德，險些被人當場殺死。

當時，他坐在自己的奧迪R8裡遭到槍擊。案件就發生在Athol出口盤道附近的Melrose。

遭到槍擊之後，他駕車逃走；在Morningside Clinic診所，接連與另外三部車相撞。

此人傷勢嚴重，隨後被送到附近的醫院接受治療。他身上至少中了三槍，殺手辦事，自然是槍槍要命。在這種情況下，他非但不死，反而能駕車逃走，這頑強的生命力，估計連殺手也嚇傻了吧！

*21槍打不中的庫內內

南非出位商人、「女體盛壽司王」庫內內僱傭的私家偵探表示，在案件發生過程中，至少有兩名槍手向著庫內內的座駕開槍。按照庫內內的解釋，這是因為他和媒體記者披露了拉馬弗薩的風流韻事，遭到的報復行為。

有媒體報道稱，庫內內被人連開21槍，但是無一中彈。這一結果可能傳奇色彩過於濃重，因此也被人認為不現實但是這位私家偵探表示，實際上，有兩發子彈命中。其中一發子彈擊中車輪，另一發打在車體上。還有一種說法是，當時共有20發子彈，其中13發沒有命中，另外七發都打在車上。但是，庫內內甚至沒有受傷！

來源：南非《華僑新聞報》