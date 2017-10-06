南非衛生部長：南非特色就是「小孩生小孩」

10月4日，南非衛生部長莫特索亞雷迪表示，現在南非「小孩生小孩」的情況實在太多：「如果這些女孩們早早離開學校，她們很容易成為虐待行為的受害人。」

他表示：「南非社會應當齊心協力，致力於女孩和年輕女子的保護。做到這一點，離不開社區人士、包括男性的支持。」

南非統計局最新公佈的數據顯示，南非的新生兒當中，13.9%的孩子都是10-19歲的媽媽生的。

2016全年，南非出生嬰兒數量969415名，其中136996人是這些不滿20歲的媽媽們的傑作。

出生的男嬰比女嬰數量稍微多一些。

少女懷孕一直是南非非常令人頭疼的現象，這一數據再次向人們說明了這一現象的嚴重性。

之前，莫特索亞雷迪推出新的項目，旨在讓年輕女孩更多的留在學校裡，遠離所謂的「甜心老爹」，並減少少女懷孕的現象。這項活動的資金為30億蘭特。這些資金可能來自國外的捐贈者以及南非的政府部門。

衛生部長表示，這項活動持續時間三年，主要對象是15-24歲之間的少女，以及那些有不良行為的男性。

衛生部長指出，調查數據證明，女孩感染HIV的風險是同齡男孩的八倍。這足以說明女孩們的生活方式有問題。這也是目前南非政府必須關注的。

來源：南非僑網