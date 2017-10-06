南非政府最奇葩態度應對罕見天災：等待，一切都會結束！

最近發生在南非的禽流感，帶來的衝擊可能是災難性的。

有著40多年歷史的Windmeul蛋類生產廠執行董事帕西裡尼表示，這一次的禽流感，帶給他們的影響是非常嚴重的。這家位於惠靈頓的禽類生產場，是西開普全省範圍內遭到禽流感重創的幾家養雞場之一。

一旦雞感染了禽流感，有的時候還沒有來得及宰殺就會死亡；雖然如此，一旦出現禽流感疫情，各個養雞場還是忙不迭的殺雞。

帕西裡尼表示，禽流感疫情的打擊，令整個養雞行業陷入震盪當中。

僅僅在西開普，就有200萬隻雞被人道毀滅：「以前我們只是在報紙上讀到過類似的消息；現在親身經歷這樣的打擊，簡直就是一場完完全全的噩夢。」

照這種情況發展下去，西開普的蛋類供應很快就會出現嚴重問題。

禽類養殖場主在這一問題上，與省政府出現了嚴重的分歧。養殖場主認為，在這種情況下，注射疫苗已經成為解決問題的唯一有效方式；但是他們的這一請求，卻並沒有得到省廳的立即許可。省廳方面表示，更好的解決方法是等待天氣轉暖，禽流感自然會消失。廳長溫迪表示：「我們都知道，在溫暖的季節，得流感的人會少很多。現在天氣就要轉暖，這會大大抑制禽流感的流行。」

但是，養雞場主們根本不相信這種解釋：「我們正在向政府申請，但是他們還沒有採取任何措施，我們沒有得到想要的答覆，隧道的盡頭沒有看到陽光。現在已經是十萬火急的時刻，我們必須立即找到問題的解決方案，而不是在這裡坐等季節變遷。我認為，政府的答覆令我們相當不滿；現在，疫苗防疫是唯一的解決方案。」

來源：南非僑網