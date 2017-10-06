南非瘋狂的排外思想：「誰要為外國商人撐腰，我們連他一起收拾」

Duduza地區的一名居民沃羅思表示，僅僅是因為將家裡的空間租給外國人，他也成了人們襲擊的對象。

有人將燃燒的輪胎從他臥室的窗子裡扔了進來；他的小汽車也遭到汽油瓶的攻擊。這些襲擊事件發生在9月份；當時他和自己的家人還在睡夢中。

他說，已經不能再把自己的商店租給索馬裡人、孟加拉人、巴基斯坦人、埃塞俄比亞人或者厄立特裡亞人了。這些人在城鎮被統稱為「外國佬」。

沃羅思表示，之前就有人對他說，這裡的人們準備把索馬裡人都趕走，他最好小心點兒。

在他這裡租房子做生意的人叫阿布萊，2015年的時候，當地社區驅逐外籍店主，就曾經被人趕了出去，房子也遭到焚燒。當地人隨後公開下達「禁令」，禁止外籍人士在這裡做生意。

2015年發生在這裡的排外暴行，事件的導火索是一名索馬裡店主開槍打傷了一名當地14歲少年。這名少年兩個月後死亡。

最近，又有謠言說是外國人在Duduza地區的水箱裡下毒；但是當地警方調查後表示，沒有任何下毒的跡象。

這裡的一名女士，說起這件事情來咬牙切齒：「我們要趕走這些外國人，不僅僅是因為他們殺人，也因為他們虐待我們的兄弟姐妹。誰要是為這些外國人撐腰，我們就連他們一起收拾。」

這名女士還表示：「我有個聾子弟弟，替這些外國人幹活，但是他們很少按時付工錢。」

然而們就在一個月前，大約20名這裡的老人發起請願，希望外籍商人回來。一位老太太說，索馬裡人出售貨物，可以賒賬，按月清還就可以。有的時候，差一點點錢也沒關係。當地的商販就不是這樣。而且，相比於索馬裡人齊全的商品，當地商販經常缺貨。

當地警局表示，他們會保護外國人：「我們的職責就是維護社區治安；他們（一些社區人員）不喜歡索馬裡人是一回事，但是我們要做的就是展開調查，保護受害人。」

問題在於，當地的商家顯然不是這麼想的。一位商家對前來採訪的媒體表示，警方無權干預這些事情：「這些外國人跑到我們這裡來，搶走了我們的好運氣，也搶走了我們的客戶。自從他們被趕走了以後，這裡的生意好多了。」

之前雙方的會晤中，當地人給外籍人士定下的罪名是：首先採用低價佔領市場，把本地商家弄的關門了之後再抬高價格；不僱傭南非人；不為當地葬禮捐款；對當地經濟沒有貢獻等等。

這些人表示：「我們不是排外主義者；實際上，我們的論壇成員中就有外籍商人。」

來源：《非洲時報》