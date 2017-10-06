南非銀行領域又見「新兵」：這一次，來者財大氣粗！

南非保險行業巨頭Discovery已經正式取得了經營銀行的許可執照。

該公司10月16日向外界宣佈了這一消息。人們得知，2016年10月份，他們已經完成了銀行的登記過程。

目前，他們還要等待競爭委員會的最終裁決，才能開始自己的銀行生意。

最近一段時間，已經塵封多年的「四大銀行」完全壟斷的南非金融領域，正在開始出現一些鬆動。

最新推出的TymeDigital銀行，是一家採礦王子莫塞普支持的、帶有很濃重「黑色」的銀行。銀行方面表示，他們將把客戶體驗放在第一位。銀行將在2018年中期推出他們的首款產品；他們不會開設太多分行，而是會在各個商店裡設立自己面向顧客的聯絡點。雖然他們才剛剛開業，但已經有了20多萬客戶、十年發展戰略以及與超市連鎖巨頭Pickn Pay的合作協議。銀行方面表示，他們設在商店裡的聯絡點，將為消費者提供極大便利，因為在逛商店的同時，就相當於去了銀行。而且，他們表示，將會為消費者提供最有性價比的服務。這意味著，他們很可能走低價路線。

這也是1999年以來，南非首次出現新的銀行。1999年，Capitec進入這個四大家族統治的領域；今天，這個曾經的行業新兵，已經成了四大家族的心腹大患。Capitec的「廉價服務、大膽放貸」，TymeDigital的「新潮數碼、廉價快捷」，似乎都在威脅著四大銀行原有的地盤。現在，又是財大氣粗的Discovery強勢加入，人們有理由期待著南非的銀行領域出現新的變局。畢竟，競爭總比壟斷要好！

來源：《非洲時報》