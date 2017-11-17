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南非勸架津巴布韋總統和國防軍司令 他們談了啥？

近日，津巴布韋軍方因不滿第一夫人上位將總統穆加貝控制了。

為了促進當地政治危機的和平解決，周邊國家紛紛加入了「勸架」的隊伍。

昨天，津巴布韋國營媒體——《津巴布韋先驅報》公佈了穆加貝在首都哈拉雷總統官邸與國防軍司令康斯坦丁・奇文加和南非特使會談的照片。

根據照片顯示，除了一起革命的老戰友們，「勸架」的朋友還包括：

穆加貝的至交好友——羅馬天主教神父菲德利斯·穆科諾裡和隔壁鄰居——南非國防部長西維韋·馬皮薩·恩奎庫拉、國家安全部長邦哈尼·邦戈。

等等，這關羅馬天主教神父啥事？

長期以來，穆克諾裡神父是穆加貝及其家人的牧師。內戰時期，他曾將自己記錄的內戰細節傳遞給穆加貝，二人結下深厚的友誼。

1974年，二人初次相識時，穆克諾裡曾如此描述穆加貝：

我認識了一位簡單謙遜而又值得傾聽的人，他跟羅得西亞（津巴布韋前身）媒體上所描述的完全不同。有人會覺得，穆加貝總統和副總統都是食人者，但相反，我遇到了一位溫和的紳士。

看來，為了平息此次危機，老朋友們也算是「歡聚一堂」了。

照片中，與會各方笑容還算燦爛，難不成是談妥了？

然而並沒有。

根據外媒報道，目前，談判細節尚未完全透露，但各方立場較為明確。

軍方：辭個職吧

軍方在控制總統後，反對黨領袖摩根·茨萬吉拉伊敦促穆加貝「立刻辭職」。

不過，軍方態度似乎並沒有如此堅決。他們對外宣稱此次行動是「清君側」，否認軍事政變。

中國現代國際關係研究院非洲研究所助理研究員王磊也告訴外事兒（微信ID：xjb-waishier）：

其實軍方並不反對穆加貝總統，因為穆加貝總統畢竟是開國元勳，在津巴布韋的威望非常高。

也就是說，革命前輩們並非針對穆加貝，只是不希望出現他們無法接受的接班人。

然而，事已至此，也只能勸總統辭職了。

BBC報道稱，如果能勸說穆加貝總統正式下台，有利於軍方將激烈的干預行動合法化。

穆加貝：不辭咋地

據外媒報道，有接近談判的消息來源稱，穆加貝不願意在明年大選前辭職。

有分析人士認為，穆加貝拒絕下台是在拖延時間，以換取自己及其家人的安全保障。

穆加貝被控制後，第一夫人去向不明。有消息稱，她流亡到了納米比亞，也有消息說她被控制在自己的住所內。

不過，第一夫人格蕾絲及其支持者顯然受到軍隊的壓力。

週二，她的支持者非洲民族聯盟—愛國陣線青年部領袖庫德扎·希潘加批評軍方，但轉天就在電視上為此道歉了。

南非：千萬冷靜

2008年，津巴布韋經濟陷入低迷，此後一蹶不振，不少人逃往南非，南非已接納了數百萬津巴布韋人。

所以，南非這次是打心底希望津巴布韋趕緊恢復穩定的。

穆加貝被控制後，南部非洲發展共同體（簡稱「南共體」）主席、南非總統雅各布・祖馬趕緊去了個電話，確認穆加貝已被軟禁，但安然無恙。

同時，他發表聲明，呼籲各方採取和平方式解決當前政治僵局。

前天，他派出了兩位特使前往津巴布韋調停。昨天，又在博茨瓦納召開緊急會議，討論如何維護津巴布韋局勢穩定。

不過，對於南非的好意，津巴布韋的民眾似乎並不買賬。

當津巴布韋面臨真正的安全問題時，包括2016年暴動和2008年大選暴動，南共體視而不見。南非說「沒有危機」。如今津巴布韋在最和平的時期，南共體卻想來毀了它。請別多管閒事。

祖馬派來他的特使挺好的，我們翹首以盼他說出「津巴布韋沒有陷入危機」，這只是民眾心聲的表現。

看來，津巴布韋走出「眾口難調」的局面，需要一定時間和耐心了。

來源：新京報