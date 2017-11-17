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南非利用衛星追蹤系統打擊海上犯罪

南非開始將來自衛星、船隻應答器和雷達的數據結合起來，以實時監控海域範圍內的船隻。

圖片來源：Leeman/Getty

去年10月，一艘漁船從南非西海岸的一個小鎮——Velddrif出發。它朝西北方向航行了約25海里，然後急轉彎並掉頭向來時的路駛去。它避開沿海居住地，進入西海岸國家公園海洋保護區——嚴格的禁漁區。在那裡，這艘漁船放緩速度並且開始以「S」型航行。

「它們正在做的事情顯而易見。」在南非環境事務局工作的海洋生物學家Niel Malan表示，「它們正在偷獵。」

在其他任何一天，這種犯罪行為都可能不會被發現。但那天，Malan和同事正在測試一個新的船舶跟蹤系統。當船隻在南非海域的任何地方出現可疑形跡時，該系統都會發出警報。

近日，南非海洋和海岸信息管理系統（OCIMS)）在其年會上啟動了「綜合船舶跟蹤決策支持工具」的測試版。這個耗資100萬美元、花費5年時間研發的追蹤系統將來自衛星、船舶應答器和雷達的數據結合起來，以實時監控船隻並且發現任何可能參與非法捕撈或者走私等犯罪活動的船隻。

在過去十多年間，類似的遙感系統已被包括美國、澳大利亞和印度在內的諸多國家研發出來。不過，南非是打擊海上犯罪的關鍵區域，因為它處於三大洋——大西洋、印度洋和南大洋匯合處。同時，該國的海域範圍非常廣。南非的專屬經濟區沿海岸線延伸超過200英里，並且包括另外一個圍繞愛德華王子島的直徑達400英里的圓。這使得該國的海域範圍比陸地面積多出1/4。「由於專屬經濟區的範圍非常廣，因此我們將其視為一種關鍵技術。」該系統首席開發人員Waldo Kleynhans表示。

南非海岸還是繁忙的大洋航線，並且富含各種自然資源。富含營養物質的冷水水域維持著南非西海岸和南海岸大規模的商業捕撈。每年，數十億條沙丁魚沿著東海岸向南遷移，吸引了成群的鳥類、海豚、鯊魚和鯨。

在南非，對諸如鮑魚、巖蝦等高價值物種的沿海偷獵是一個有著確鑿證據的問題，而在開放海域非法捕魚的程度在很大程度上是未知的。在比勒陀利亞安全研究所關注海洋和水安全的研究人員Timothy Walker表示，愛德華王子島附近區域——居住著珍貴的犬牙魚——尤其容易遭到侵害。同時，南非當局對於人口販賣以及走私毒品或者被禁的野生動物產品如犀牛角和象牙也深感擔憂。（徐徐）

來源：新京報