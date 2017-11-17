ICEES中國珠三角地區高端民用電子產品展首次登陸南非

本報記者 孫想錄報道 2017年ICEES中國珠三角地區高端民用電子產品展首次登陸南非，11月16日，在約翰內斯堡桑頓會議中心舉行了展會新聞發佈會，豪登省經濟經濟發展署經理Godfrey，非國大經濟發展論壇執行主席於海濤，東方國際展覽（香港）有限公司執行總裁閆唅，中非商貿投資有限公司會展經理李雷以及南非主流媒體、中國駐南非中央媒體和當地華文媒體數十家出席並就相關話題進行了現場提問。

新聞發佈會現場

新聞發佈會上，會展經理李雷介紹說，此次ICEE系列展會是在國際上相當專業的電子產品方面的展會，ICEE系列展會目前已經在巴西、印度尼西亞、阿聯酋成功舉辦，並取得了業內人士的一致好評。此次ICEES是在南非舉辦的第一屆展會，也是唯一一個專業的消費類電子。本次展會旨在搭建一個產品生產企業、代理銷售商、零售終端產品信息交流、經營業務的互動平台，實現信息互通、價值共享、產銷共贏的目的，增進中國與南非、乃至整個非洲的貿易往來，加快電子產品非洲市場的進一步繁榮。

中非商貿投資有限公司會展經理李雷介紹展會情況

東方國際展覽（香港）有限公司執行總裁閆唅也表示，本屆展會是南非第一個，也是唯一一個專業的消費類電子展，攜帶了涵蓋智能手機、平板電腦、智能穿戴設備、智能家居、無人機五人船、虛擬現實產品、汽車電子、安防產品、數據存儲設備、藍牙產品、無限裝置等在內的許多電子產品。

東方國際展覽（香港）有限公司執行總裁閆唅回答記者提問

此次展會將於11月23日至25日在約翰內斯堡桑頓會議中心舉辦，共吸引了200多家中國企業和11家南非企業參展，展會由約翰內斯堡市政府，中非商貿投資有限公司和東方國際展覽（香港）有限公司主辦；南非豪登省經濟開發署，南非約翰內斯堡市政府經濟商務部，南非電子通訊協會，南非電氣電子工程協會，南非電子元器件分銷商和製造商協會等協辦，也得到了中國駐南非使館經商參處，南非駐中國大使館商務處，深圳市經濟貿易和信息化委員會，深圳市電子商會，深圳市手機行業協會，深圳市中小企業發展促進會，深圳市智慧安防行業協會的大力支持。

另據瞭解，展會期間參加展會的人員免門票進入，現場提供冷飲，並可獲得包括耳機、數據線及優盤等精美禮品。現場提供流動翻譯，全程無障礙溝通，同時在各主要車站提供免費大巴接送服務。主辦方還特邀當地著名樂隊現場助陣，於此同時，還有無人機、OPPO智能手機、無線音箱等大抽獎活動。

非國大經濟發展論壇執行主席於海濤發言

豪登省經濟經濟發展署經理Godfrey發言



新聞發佈會取得圓滿成功 與會領導和嘉賓合影

參加新聞發佈會的當地主流媒體

新華社駐南非分社視頻記者現場採訪

參加新聞發佈會的當地主流媒體提問



參加新聞發佈會的當地主流媒體



新聞發佈會開始前媒體簽到

來源：《非洲時報》