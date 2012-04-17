約堡市政面臨「大政變」：結果就在這兩天揭曉

目前，ANC針對約堡市長馬沙巴以及議長加馬的不信任案，正在緊鑼密鼓的醞釀當中。他們希望在11月29日就能展開這樣的辯論；但是馬沙巴市長表示，這一切可不能讓ANC說了算。

ANC方面表示，他們相信經濟自由鬥士黨會支持他們的提議。在此之前，豪登省ANC主席馬夏迪裡已經和經濟自由鬥士黨領導層協商「驅逐」馬沙巴市長。ANC表示，這樣的做法並不是要奪回權力，而是要建設管理更為良性的市政府：「經濟自由鬥士黨可能會支持我們趕走馬沙巴；但是他們不一定會支持ANC重新執政。因此我們要選擇好和經濟自由鬥士黨合作的火候。」在此之前，雙方的談判將一直繼續下去。

按照ANC的提議，11月29日就開始不信任案辯論；按照DA的提議，11月30日辯論。總之，就是這兩天的事情。

在不久前舉行的Daily Maverick新聞餐會上，馬勒馬說：「我們支持馬沙巴，是犯了錯誤。當時我們面臨的選擇是，要麼支持明顯腐敗的ANC市長，要麼支持一個除了賣洗髮水什麼經驗都沒有的商人。結果我們選擇了賣洗髮水的。」

約堡市議會共有270個席位，ANC有119個；他們得到了愛國聯盟的支持，+1；得到了非洲人獨立大會的支持，+4.但是現在他們需要經濟自由鬥士黨+30的支持。

對於這一事件，經濟自由鬥士黨沒有發表評論。

ANC表示，他們和其他小政黨，包括因卡塔自由黨的談判也正在進行當中。

DA則向自己的支持者發出電子郵件：「我們可能會丟掉約堡。」但他們同時表示，之前的調查已經揭示了ANC大量的貪污行為：「考慮到經濟自由鬥士黨對貪污的態度，很難想像他們會和ANC站在同一戰線上。」

但是 ANC反駁， DA只是空說「 ANC腐敗」，卻拿不出任何證據。而且，正是在 DA的領導下，約堡的財務狀況已經走到了崩潰的邊緣：「他們對於治理城市沒有任何規劃，一遇到問題就說『這是 ANC政府遺留下來的』，把一切問題都說成是『 ANC的腐敗導致的』。估計到了 2019年全國大選，他們還是這一套。同樣的陳詞濫調，聽得人耳朵都磨起了繭子。」

來源：《非洲時報》