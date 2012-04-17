年輕夫婦網上買房遭遇騙局

一對年輕的開普敦夫婦，雄心勃勃的想要進軍房地產市場。結果剛一開始，就吃了大虧。

他們遭遇了一名自稱是房產經紀人的騙子，以及一名自稱律師、但實際上只是律師事務所工作人員的無良人士。

目前，已經有至少八起類似的詐騙案件，這讓人們相信有犯罪團伙在操控。

這對夫婦在Gumtree網站上看到一座兩室一廳的房子，售價僅為13萬蘭特。在那之後，他們相約去看房。

他們去看房的時候，房產經紀人為他們安排了一名律師。當然他們根本不知道，房產經紀人和律師都是假的。

在看房比較滿意的情況下，他們向「律師」賬戶支付了13萬蘭特。在那之後，房產經紀人突然斷了消息，這讓他們非常緊張。

幾天之後，房產經紀人終於又有了消息，是讓他們付錢。這對小夫婦表示：「我們已經交了所有的錢；我們不需要再交任何錢。」隨後他們發現，購買住房的契約是假的，房產已經被出售給了其他很多人。

一家律師事務所承認，這名「律師」是他們普通的客戶經理。他們將和這對小夫妻協商如何展開行動。

一對年輕的開普敦夫婦，雄心勃勃的想要進軍房地產市場。結果剛一開始，就吃了大虧。

他們遭遇了一名自稱是房產經紀人的騙子，以及一名自稱律師、但實際上只是律師事務所工作人員的無良人士。

目前，已經有至少八起類似的詐騙案件，這讓人們相信有犯罪團伙在操控。

這對夫婦在Gumtree網站上看到一座兩室一廳的房子，售價僅為13萬蘭特。在那之後，他們相約去看房。

他們去看房的時候，房產經紀人為他們安排了一名律師。當然他們根本不知道，房產經紀人和律師都是假的。

在看房比較滿意的情況下，他們向「律師」賬戶支付了13萬蘭特。在那之後，房產經紀人突然斷了消息，這讓他們非常緊張。

幾天之後，房產經紀人終於又有了消息，是讓他們付錢。這對小夫婦表示：「我們已經交了所有的錢；我們不需要再交任何錢。」隨後他們發現，購買住房的契約是假的，房產已經被出售給了其他很多人。

一家律師事務所承認，這名「律師」是他們普通的客戶經理。他們將和這對小夫妻協商如何展開行動。

來源：《非洲時報》