南非人詳細討論亂倫現象：天「性」使然，何必大驚小怪？

遺傳性性吸引是用來描述近親之間，在成年階段出現彼此性吸引的現象。一些人可能會粗俗的將這種行為稱之為亂倫；但實際上，這種情況是有一定科學依據的。

最近，美國俄克拉荷馬州的一名女子承認與自己的生母保持性行為十年之久。

南非的一位臨川心理學家范斯塔登表示，每百萬人中，會有一人表現出這種問題。但是實際生活中，這種現象可能要頻繁的多。

遺傳性性吸引（英語：genetic sexualattraction，縮寫為GSA）是指在近親之間的性吸引，一般多發生在成年後第一次相見的姐弟間，特別是不在一起長大的兄妹或姐弟會有一種天生的性吸引力，這是雙方有著相似的遺傳基因所致。甚至父母與子女間也會發生「遺傳性性吸引」現象。

2007年2月28日，英國《衛報》報導，住在德國萊比錫茲文科的兄妹帕特裡克和蘇珊從小沒有在一起生活，長大相遇便陷入熱戀，有了4個孩子。

2012年6月22日，英國《每日郵報》網站報道，美國加利福尼亞州一對母子發生亂倫行為，母親因此被判入獄四年八個月，但她堅稱這不是亂倫而是「遺傳性性吸引」。

2014年8月7日，巴西女子艾德裡安娜上周透過Radio Globo電台幫忙，找到了從小失散的母親；但當媽媽提到她還有一個弟弟、也是從小就被遺棄時，艾德裡安娜驚覺，她這名不認識的弟弟，竟然就是跟自己在一起七年、育有一名六歲女兒的男子林德羅！而且他們在知道這件事情後，仍在六日宣告要繼續維持夫妻關係。

2015年1月18日，美國18歲少女兩年前透過臉書聯絡失散長達12年的父親，兩人相約見面竟擦出愛的火花，發生性關係。少女表示與其他男子相處都會感到不適，然而與父親卻相當自然、歡樂。兩人計劃結婚後搬至新澤西州，因為近親亂倫在新澤西州屬合法。另外，少女表示未來更打算與父親生兒育女，順利產下後，歡迎母親前來探望。

來源：南非僑網