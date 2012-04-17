德班200萬『克魯格金幣搶劫案』受害人監守自盜遭指控

克魯格金幣（Krugerrand）

本報訊 德班一家MINI Cooper店面的一名銷售員，從他的老闆收藏品裡，偷出了價值220萬蘭特的克魯格金幣。

不過，誇祖魯納塔爾警方的偵探還是成功地追查到了此人的作案蹤跡；而且他的兩名同夥也轉為污點證人，指控他策劃犯罪的實施。

這名男子索桑科曾經通過手機和他的同夥多次聯絡，設計如何搞到槍支、實施搶劫；在案件發生之後又該如何處理現場，如此等等。

在供詞中，他表示，他失業了，有糖尿病和高血壓，而且也是家裡唯一的經濟來源。他急於為自己的妻子和21歲的女兒找到穩定的收入來源。

這名53歲的男子被指控盜竊、盜竊機動車、妨礙司法公正的罪名。被盜走的200枚克魯格金幣，有22枚在他的家裡被找到；但是車輛還沒有找回來。

這是典型的監守自盜行為。這名男子打電話報警，稱自己正在上班時，遭到歹徒的持槍搶劫。歹徒搶走了裝有200枚克魯格金幣的保險櫃，還開走了這裡的一部車子；但是警方的調查顯示，實際上這就是一場排練好的戲。這名報案的男子，就是案件的真正主謀。其實，正所謂「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，如果不是內鬼作祟，歹徒怎麼會實施如此精準的「金幣搶劫案」？

克魯格金幣（Krugerrand）是一種最著名的南非金幣。南非是世界上最大的產金地。為了促銷其出產的黃金，南非在1967年發行克魯格金幣，此後，風行世界。克魯格金幣正面有南非共和國第一任總統克魯格的側面像，故得名克魯格金幣。當時克魯格金幣是唯的一金衡盎司金幣，其市場價格依黃金價格的起跌而上落，又以其有國家標準，含金量準確，多可買賣幾十幾百枚，少可以買賣一二枚，隨時可脫手，受投資者信賴，以購賣克魯格金幣作為理想的投資黃金市場的手段。克魯格金幣雖是有價金幣，但不能當貨幣在市場上購物，必須在專門從事黃金買賣的金融機構購買或出售。因其非流通貨幣，從銀行買回來的每一枚克魯格金幣，都有透明的聚氯乙烯保護，以免磨損金幣的光澤。表面磨損的克魯格金幣，在兌現時要打折扣，所以保存時務必留在原封內。

來源：華僑新聞報