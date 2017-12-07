總統祖馬面臨經濟無為和腐敗雙指控 南非執政黨將選新主席

南非執政黨非洲人國民大會(下稱「非國大」)全國黨代會將於12月16日舉行，並選出新的黨主席。而16日選出的新一屆黨主席也將成為該黨推出的2019年南非大選的總統候選人。

從1994年「南非國父」曼德拉領導該黨廢除種族隔離制度以來，非國大就一直是南非的執政黨，以曼德拉及該黨在南非和非洲民族解放運動中的傑出貢獻為榮。從2009年當選總統以來，該黨黨主席祖馬已連任兩屆總統。然而，近年來，祖馬多次受到腐敗指控與調查，他所領導下的南非作為撒哈拉以南唯一具有良好工業基礎的非洲國家，也面臨經濟發展停滯、失業嚴重、金融市場動盪等多重困境。

此次黨代會可能成為祖馬政治生涯落幕的信號，而非國大的代表將在多位候選人中選出一位作為黨主席競逐總統之位。因此，即將到來的黨代會將決定南非未來的政治走向和經濟競爭力。

日前，非國大全國執委、中央新聞發言人齊齊·科德瓦在北京參加中國共產黨與世界政黨高層對話會期間接受第一財經專訪時表示：「非國大的願景是在繁榮的非洲建立一個統一、無歧視的民主國家。非國大要帶領南非走向繁榮。」他強調，非國大必須處理南非的失業問題和貧窮問題。只有發展經濟，才能解決這些問題，實現非國大的願景。

艱難的一年

2017年對南非來說是格外艱難的一年。

南非作為撒哈拉南部最重要的非洲國家之一，在2017年經歷了政局動盪、經濟發展停滯、金融市場信心動盪、信用評級遭遇兩度下調等多個挑戰。

據世界銀行統計，南非2017年GDP增速為0.6%;自2010年以來，南非GDP一直處於下滑趨勢，由2010年超過2%的GDP增速下滑至0.5%左右。

此外，經濟合作與發展組織(OECD)的統計發現，2017年南非人均GDP處於停滯發展狀態，居民收入、工作、住房、人身安全、教育和健康水平都低於OECD新興國家平均水平。同時，南非社會的不公平加深，就業低迷。

無論是在南非約翰內斯堡還是開普敦的街頭路口，都很容易遇到失業遊蕩中的年輕人。當前南非的失業率達到28%，如果加上那些放棄尋找工作的人群，失業率則高達36%。

今年3月31日，祖馬突然對南非政府內閣進行重大改組，並撤下了被金融界稱為「定海神針」的財政部長戈爾丹，任命被認為缺乏經濟管理經驗的原內政部長吉加巴為新一任財政部長。這一突然舉動引起了市場的不安，南非貨幣蘭特對美元匯率在3天內下跌10%，隨後國際評級公司標準普爾於4月3日將南非長期外幣主權信用評級從BBB-下調至垃圾級BB+。相關分析認為，南非要想跳出垃圾級評級非常困難。

由於祖馬帶領下的非國大在經濟治理上的不良表現，以及突然改組內閣的舉動，再加上祖馬本人又受到腐敗指控，8月8日，南非議會就反對黨聯盟提出的對非國大和祖馬的不信任案進行不記名投票。雖然投票沒有過半數，不信任案也並未通過，但此次不信任案顯示，南非國內對非國大和祖馬不滿情緒還在加劇。

據媒體報道，南非最大反對黨民主聯盟領導人馬緬尼(Mmusi Maimane)甚至表示，如果曼德拉還在世，也會投票贊成不信任案，將祖馬投下台。

今年10月，祖馬再次因為政治原因改組內閣，撤下了5名內閣部長。這一舉動加深了社會對南非政治穩定的憂慮，市場信心再度受挫，蘭特兌美元匯率再度下跌。11月底，南非主權信用評級再次被下調，從BB+下調至BB。

祖馬公信力大降

祖馬可以說是南非自1994年結束白人少數統治以來，最有爭議的一位總統。

他出生於貧困的家庭，因為參加反對種族隔離和黑人平權運動而遭到流放，掌權之後一度陷入腐敗、強姦等醜聞。祖馬貧困的出身、顯著的個人魅力和突出的政治才能使他在南非政壇上幾乎獨攬全局，然而近年來南非國內對祖馬的不滿越來越明顯。

2016年3月，祖馬的聲譽受到極大衝擊。由於其奢侈的生活作風，利用政府資金升級改造其私人住所，並在自己居所附近建造露天劇場、游泳池等高端設施，同時未能償還政府資金，被當時的南非最高法院裁定為違憲。

這一風波使祖馬在南非人民心中的形象大受打擊，有人指責他「漠視南非人民的貧窮，自己卻在享受財富」。

雖然祖馬在今年議會的不信任案投票中「倖存下來」，但是他的權威性日益遞減。此外，祖馬有多名妻子和超過20個兒女，並被指控涉嫌對一位女性親戚實施強姦。

今年10月13日，南非最高法院維持高等法院的裁決，裁定恢復對祖馬提起的、在他成為總統之前的783宗貪污指控。祖馬否認了法院的指控，並說「對法院的判決感到失望」，並要求國家檢察機關(NPA)在決定是否對他進行判決之前「考慮(綜合)陳述」。

來源：第一財經