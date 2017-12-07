中國車牌越野車竟然現身南非街頭，震驚了全世界！

近日，在約翰內斯堡街頭出現了一輛掛著川字頭牌照的長城越野車，瞬間得到了當地人的關注，紛紛在停車場圍觀這輛全身滿是各種貼紙的越野車。據瞭解，這也是從北京開到南非的第一輛中國品牌汽車。

近日，在約翰內斯堡街頭出現了一輛掛著川字頭牌照的長城越野車，瞬間得到了當地人的關注，紛紛在停車場圍觀這輛全身滿是各種貼紙的越野車。

據瞭解，這也是從北京開到南非的第一輛中國品牌汽車。該車的司機陳勇，是四川宜賓人，自去年6月18日從中國出發開始環球自駕游。目前整個自駕旅程已經行駛了80000公里，開車11個多月，途經61個國家和地區。

他駕車經北京、滿洲裡進入俄羅斯，穿越俄羅斯抵達歐洲。在歐洲遊覽了波蘭、德國、荷蘭、比利時、法國、意大利等國家後，從西班牙坐輪渡渡過直布羅陀海峽進入摩洛哥，沿大西洋一路往下，經西非、中非、東非、從斯威士蘭進入南非，目前到達約翰內斯堡，準備前往開普敦好望角。

再來看看這款越野車——哈弗H5，能夠克服多種地貌，行駛8萬公里，性能品質確實值得肯定。哈弗H5可以說是中國經濟型越野SUV的代表，以10萬的低價讓不少人實現了越野夢，它的非承載式車身設計通過性、越野性更強，甚至在西藏等邊遠地區仍能時常見到。