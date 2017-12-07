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南非坦克曾與72輛T54遭遇 擊毀62輛自身幾乎無損失

曾幾何時，製造坦克似乎是一個國家綜合工業能力的最佳體現。

所以，發展到今日，提到主戰坦克，所有人的腦海中不是美國的M-1系列，德國的「豹Ⅱ」系列，要不就是俄羅斯的T-90系列。要不也是中國的99A、法國的「勒克萊爾」、英國的「挑戰者」，烏克蘭的T-84M「堡壘」。不過現在很多中小國家也開始了研製坦克之路，比如土耳其推出了「阿勒泰」主戰坦克，印尼研製了「卡普蘭」主戰坦克。不過，這種依靠外部技術的研製的坦克，其實更像是一種「組裝」坦克。

其實很多中小國家由於科技能力有限，軍工工業低下，能「組裝」坦克已是不容易。但是，在遙遠的南部非洲，卻有一個國家憑借自己的實力研製過主戰坦克。這個國家就是南非，所研製的主戰坦克名叫「象牙號角」Mk1B型主戰坦克。

南非軍隊原先裝備的是「百人隊長」主戰坦克，是上世紀50年代從英國引進的。不過到了上世紀70年代，在使用上就已經非常困難了。但此時，南非所面臨的國際局勢卻很複雜了，比如安哥拉內戰。所以，南非軍方在1976年開始了「象牙號角」1型坦克的研製工作。該坦克是在「百人隊長」的基礎上發展起來的，在火炮、發動機、懸掛裝置、火控系統等方面進行了許多重大的改進。1976~1978年間，共製成3輛樣車，並進行了廣泛的部隊使用試驗。定型後的「象牙號角」1型坦克，稱為「象牙號角」1A主戰坦克。

「象牙號角」1A坦克的總體佈置與「百人隊長」坦克基本相同。只是更換了主炮，採用L7型105毫米坦克炮，當時南非已經從英國獲得了生產許可。另外在炮塔兩側各安裝1組4具81毫米煙幕彈發射器，用750馬力的風冷柴油機代替原來650馬力的汽油機，也更換了計算機化的火控系統。最終，「象牙號角」1A坦克的戰鬥全重為56噸，乘員為4人，最大行程提高到了500千米，炮彈的彈藥基數提高到72發。

「象牙號角」1A坦克，1983年投入批量生產，性能在當時的非洲大陸絕對是首屈一指。於是很快在與安哥拉軍隊的衝突中取得了不俗的戰績。比如，1987年末發生在安哥拉東南部倫格奔古河谷的一次著名的非洲南部坦克大戰吧！安哥拉政府軍的72輛T-54/55坦克與南非軍隊的幾十輛「號角」1A相遇，經過激戰之後，安哥拉政府軍的62輛坦克被擊毀或嚴重損毀，而「象牙號角」1A坦克只有兩輛被擊傷。

不過，「象牙號角」1A坦克雖好，但是南非卻認為其依然有升級的可能。於是，「象牙號角」1B主戰坦克應運而生，不過這款坦克變化極大，甚至被認為是一種「重新設計的坦克」。該坦克1985年開始研製，到1987年製成第一輛樣車，命名為「象牙號角」1B型主戰坦克，1991年開始批量生產。該坦克戰鬥全重為58噸，乘員仍為4人，車長8.61米，車寬3.42米，車高3.55米，車底距地高345毫米。主要武器仍為1門南非特許生產的L7型105毫米火炮；動力裝置改用增大功率的「大陸」AVDS-1790-5/6型12缸增壓柴油機，最大功率提高到950馬力；防護系統的變化最大。車體正面和炮塔主要部位都加裝了被動式附加裝甲，一些部位採用了複合裝甲。採用了各種新式的火控系統。

當然，最為特別的是，該坦克的炮塔尾部儲物艙可以當澡盆用，這就讓坦克乘員有機會在野外痛痛快快洗個澡。不過戰時，這個儲物艙還是要恢復其本來的功能，不能再當「澡盆」使用。

當然，南非在成功研製了「象牙號角」1B後，也曾在其基礎上研發過多款技術驗證車，比如外形與德國「豹Ⅱ」相似，重達58.3噸的TTD主戰坦克，並且採用了120毫米滑膛炮。這款坦克一度被稱為「象牙號角」2型坦克。這款坦克在性能上達到了世界上20世紀90年代主戰坦克的先進水平。

可以說，南非自行研製的坦克，不僅順應了國際坦克發展的趨勢，又能夠從自己的實際需要出發，可以說在坦克和武器研發領域能帶給人們很多啟發。（作者署名：唐風宋韻）

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