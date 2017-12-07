南非現新型網上銀行詐騙 當地華人須警惕

人民網約翰內斯堡12月12日電 (劉暢) 南非第一國民銀行(FNB)近日就一新型網上銀行詐騙發佈警告。該銀行透露，犯罪分子通過互聯網遠程控制詐騙目標的個人電腦，以獲得其網絡銀行資料並完成網上匯款等形式的詐騙。

據悉，犯罪分子會給用戶(詐騙目標)發送電子郵件，通知其銀行卡或信用卡遭遇網絡詐騙。隨後用戶將收到自稱銀行客服的電話，要求在其個人電腦上安裝「用於保護銀行賬號的軟件」來防止欺詐性的交易。然而，一旦用戶安裝了這款軟件後，犯罪分子便可通過這款軟件對目標的電腦進行遠程控制。

南非國民第一銀行網絡安全官奈杜(Kovelin Naidoo)表示，這些是犯罪分子精心策劃的詐騙手段，即使最警惕的用戶，若不瞭解詐騙手段也會上當。奈杜提醒銀行用戶，假期來臨不可放鬆警惕！

奈杜對這個新型詐騙手段的運作進行了介紹：

1、犯罪分子發送郵件告知銀行用戶其賬號或信用卡出現異常。

2、犯罪分子致電用戶，要求其下載並安裝所謂的保護軟件。

3、安裝軟件後，犯罪分子將要求用戶登錄其個人網上銀行。

4、用戶登陸後，用戶的電腦將出現白屏或死機等無法控制狀態。隨後，用戶將收到犯罪分子發出的轉賬或匯款短信驗證碼，但實則用戶並未操作該筆付款。此時，犯罪分子會再次向用戶保證該筆交易具有欺詐性，要求告知短信驗證碼，以鎖定賬戶或撤銷匯款。

5、若用戶將短信驗證碼發給犯罪分子，犯罪分子便可完成該筆轉賬或匯款。

奈杜還提到，若用戶接到電話，被要求提供個人銀行信息，或在個人電腦上安裝遠程訪問軟件等，請立刻結束通話，並聯繫所屬銀行的詐騙聯絡中心。

另外，不要點擊電子郵件中的任何鏈接；向包括銀行工作人員在內的所有人透露敏感信息，例如用戶名、密碼、卡號和個人識別碼等相關信息；請使用所屬銀行官方網站和手機應用。

來源：人民網