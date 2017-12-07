聖誕節期間安全提示：多『動彈』 少『說話』！

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本報訊 南非安全研究院的牛漢姆為人們提供的聖誕節期間安全建議當中，第一條就是：就算自己在假期已經外出旅遊，也一定要保證房間裡經常有「動靜」。這樣的做法，可以減少遭到歹徒破門而入實施盜竊的可能性。

牛漢姆表示：「聖誕長假期間，犯罪數量明顯增加，這其中一個很主要的原因，就是人們都外出旅遊去了。這讓那些尋找作案機會的歹徒們如魚得水。」

他說，正因為這一點，在假期、特別是外出期間，人們應當設法讓自己的房間裡有所動作。比如，讓自己的親友或者鄰居定期到家裡來收取郵件，或者在晚上開燈。

與此同時，那些沒有外出度假的居民，要特別注意自己的「空巢」鄰居家門外有沒有出現可疑人物。一旦發現，就要及時報警或者通知保安公司：「比如說，如果有一輛汽車在家門前來來回回的，或者有人在街道上慢吞吞的行走，這都有可能是準備犯罪的歹徒在尋找作案的機會。」

與此同時，人們自己也要注意聖誕節期間的謹言慎行，在約堡南部購物街（Mall of TheSouth），豪登省警監德蘭格女士正式啟動了名為「2017，更安全的聖誕節」的聖誕節安全行動，她表示，公眾在社交媒體發言的時候，有時要小心一些。因為在有的情況下，這樣的發言，實際上就是在為歹徒通風報信：「人們最好不要在網上公開自己的動向，因為罪犯也在盯著社交網絡，他們會根據你的信息選擇作案的時間和機會。」德蘭格指出，警方將加強和保安公司、社區聯防組織的合作，盡力打擊犯罪。