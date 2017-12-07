婚禮變葬禮 德班女子遭前男友殺害

慘遭前男友殺害的女子皮爾萊

本報訊 在鳳凰鎮，發生了一場真實的「婚禮變葬禮」的悲劇。一位女子馬上就要成為新娘，卻被自己的前男友射殺；這名男子隨後開槍自盡。

這名男子、25歲的艾斯瑪爾，是一名保安；女子皮爾萊也是25歲，是一名監獄看守。

案發當天。艾斯瑪爾闖進這名女子居住的公寓群，面對面的質問她。

兩人的關係四年前就已經結束，但是艾斯瑪爾仍然對這名女子著迷。

12月30日，是皮爾萊預定好的、和警官孟薩米結婚的日子。就在艾斯瑪爾闖進皮爾萊公寓的時候，皮爾萊的媽媽就在旁邊。當時，公寓區的保安人員就陪在艾斯瑪爾的身邊。

皮爾萊的家人表示，這場悲劇發生的當天，艾斯瑪爾很可能在皮爾萊居住的公寓外面徘徊許久；他甚至還敲了敲皮爾萊樓下的窗子。

當時，艾斯瑪爾顯然已經動了殺心。當時，他的手裡就抓著槍；但是他把手插在口袋裡，所以公寓區的保安沒有注意到他手裡有槍。

皮爾萊的媽媽看到保安人員就在旁邊，以為肯定沒事兒，於是就出去看。卻不料艾斯瑪爾首先向保安人員開槍，保安人員逃走了；他隨後向皮爾萊的媽媽開槍，擊中了這名女士的頸部；隨後向著出來查看的皮爾萊連開兩槍，接著飲彈自盡。

皮爾萊和艾斯瑪爾兩人當場死亡。

皮爾萊的哥哥表示：「艾斯瑪爾至今仍然迷戀著我妹妹；他聽到我妹妹就要結婚的消息之後，就不停的發送威脅性的信息，我的妹妹都記錄了下來。」

來源：南非《華僑新聞報》