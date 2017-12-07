祖馬總統講話十大要點令人汗顏：為什麼人人都覺得他有問題？？

祖馬總統在12月16日、作為ANC黨主席的最後一次講話當中，同時抨擊了媒體、商界、非政府機構和執政盟友們。好像人人都在和他過不去。不知祖馬總統有沒有想想，這是神馬原因？

下面，是祖馬講話的十個要點。

1，私營領域腐敗

祖馬表示，人們對於私營領域的腐敗現象往往輕描淡寫，甚至根本不用「腐敗」一詞來描述，而是說什麼「串謀」、「管理不善」、「賬目不規則」等等。

2，ANC面臨的問題

小團體、無組織紀律、賄選、內鬥等等，仍然是ANC面臨的最主要問題。

3，無紀律性

祖馬表示，一些ANC的黨員，和反對黨成員勾結起來，與ANC的價值觀背道而馳。

4，地方選舉的失敗

祖馬表示，2016年地方選舉失敗後，中執委立即開會討論，並認為失敗的主要原因在於：對於腐敗相信過於軟弱；自私自利；傲慢自大。這些問題必須得到解決。

5，「不聽話」的議員

很多國會議員不聽招呼，各行其是。

6，媒體

西方媒體，從約堡到倫敦，到華盛頓，與ANC唱對台戲。ANC需要與百姓更好的交流平台。

7，法院

南非等法院對於行政干預太多，讓國家越來越難於管理。

8，商業活動

南非的大商人表現不正常。他們鼓勵工人發起針對政府的罷工，在此過程中竟然付給工人全額工資。

9，民權社會

一些民權社會、非政府機構發動針對ANC和政府的行動。

10，政治盟友

在最近幾個月，ANC的政治盟友總工會、共產黨選擇和右翼勢力站在一起，反對民主革命，要求ANC主席下台。

來源：南非僑網