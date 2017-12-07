茨瓦尼居民『內戰』愈演愈烈：RDP住房居民猛攻非正式定居點居民

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本報訊 在茨瓦尼的Mamelodi，RDP住房居民和非正式定居點的居民已經展開了像戰爭一樣的激烈衝突。

這裡100區的居民表示，去年開始，有人在這裡建造非正式定居點的棚屋，這裡的環境就迅速惡化起來。

這裡的非正式定居點居民竟然非法連接供水管路，導致水壓下降，一些居民家裡更是出現了斷水。

當地社區領袖蘭普亞表示，現在他們竟然要走很遠，到其他地方打水：「我們在屬於自己的RDP住房裡，卻像非法居民一樣生活著。」

而且，非正式定居點的居民還偷電，導致停電頻頻。一位居民表示，她家3500蘭特的電視、4000蘭特的電冰箱都被燒壞了。

當地區議員表示，他們已經向市政建議處理類似的問題；但是到目前為止，還沒有看到市政方面採取什麼有效的做法。

這並不是茨瓦尼市政第一次出現佔地流民與正式居民之間的衝突。

今年早些時候，在Mamelodi已經發生了房主與佔地者之間的衝突，茨瓦尼市長姆西曼加竟然計劃修建一堵牆，將這兩個社區：正式的房主和非正式定居點的居民分割開來。在雙方的衝突中，多家住房以及棚屋遭到燃燒汽油瓶的襲擊。

導致雙方衝突的原因，是這裡的一座變壓器焚燬。當地的「正式居民」表示，這都是因為非正式定居點的居民們偷電導致的。隨後，雙方就發生了激烈的衝突。在衝突中，兩邊都有住房被毀壞。正式居民表示，市長必須立即將非正式定居點的居民趕走：「要不然我們自己動手，把他們全燒光。現在，我們之間的關係已經極度惡化。」

雙方互相指責對方率先使用暴力。不過很顯然，這裡的正式居民也不是省油的燈，因為在衝突中，也有很多非正式定居點的居民，住房遭到了燃燒汽油瓶的攻擊。

住房局長恩科莫似乎並不贊同「柏林牆」一類的做法。恩科莫直言不諱的表示，當時這裡確實曾經有一堵牆；但是非正式定居點的棚戶居民到來後，很快就破壞了這堵牆：「他們（非正式定居點居民）為了能連接水電、使用衛生設施，很快就破壞了這堵牆。他（姆西曼加）所說的牆，其實是指一個緩衝地帶。這樣，雙方能夠更從容不迫的處理衝突、化解矛盾。」不過這裡的矛盾，目前看來只會愈演愈烈，和平共處的可能性已經基本消失。也許，市政府是應當拿出決斷的時候了。

來源：南非《華僑新聞報》