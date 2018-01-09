乘大巴車游南部非洲需要注意些什麼

在南部非洲，你可以訪問許多著名的旅行景點，也可以去探索遙遠的野生動物保護區，其實想要發現南部非洲的多元化和充滿活力的景區，最流行的方式是乘大巴車出行，這種方式不僅可以讓你充分體驗公共交通的方便，還可以讓你心無旁騖地觀賞非洲最棒的海岸線景觀，省去了自駕時需要時刻擔心車況的麻煩。許多巴士旅遊公司還會提供各種旅遊小貼士，讓你的旅行更加舒心。

一定要到南非以外的國家去看看

南部非洲可謂是一個極致多樣化的地方，擁有多種文化和民族，講多種語言，從南非班圖語到南非荷蘭語、葡萄牙語和德語，非洲大陸南端的這片土地也以其美麗的風景和罕見的自然寶藏而聞名。可體驗的活動從冒險的珊瑚礁潛水到悠閒度假，從品嚐美味的葡萄酒到海灘上堆沙堡，非常豐富多彩。來到南部非洲，強烈建議你一定要多訪問幾個國家，以便充分利用你在南部非洲的時間。當然，與之相配套的就是這裡擁有廣泛的國際巴士網絡，讓國際旅客可以體驗無縫對接的旅行。如果你現在就在南部非洲或者計劃要到南部非洲旅行，下面這些便是你在南部非洲乘大巴車旅行時需要瞭解的事情，希望對你的旅程安排有所幫助。

如果你曾對南部非洲的旅遊狀況做過一些研究，你會發現，大部分訪問南部非洲地區的國際遊客傾向於只停留在非洲大陸的最南端，也就是南非。雖然南非有其獨特的風景，如美麗的海岸線和廣闊的國家公園，但其周邊的許多國家同樣擁有自然和文化瑰寶。如津巴布韋的維多利亞瀑布，它是尼亞加拉大瀑布的兩倍，被許多人認為是世界七大自然奇觀之一；莫桑比克美麗的海灘和潛水愛好者最愛的珊瑚礁；納米比亞的喀拉哈里沙漠，你可能在許多電影中都曾看到過這片波瀾壯闊的紅色沙漠；還有博茨瓦納的奧卡萬戈三角洲和那裡令人難以置信多樣化的野生動物；以及馬拉維的馬拉維湖，堪稱是非洲最偉大的湖泊，它們都同樣值得去看看。

令人欣慰的是乘大巴車旅行在這裡很受歡迎。事實上，由於許多大城市和各種國家公園之間仍有一定的距離，因此乘大巴車在該地區旅行其實也更容易。

有哪些汽車公司

南部非洲有多家大型公共汽車公司，考慮到在班次、覆蓋率和整體質量等因素，下面這幾家表現最為優異、可供選擇：Intercape、Greyhound & Citiliner和IntercityXpress & Eagle Liner。

如何充分利用豪華的大巴車服務

不同於巴西或墨西哥等國家，南部非洲地區的巴士沒有不同等級的車廂。然而，大多數汽車的供應商通常會提供豪華服務，包括也會提供額外設施。例如，Intercape汽車公司有臥鋪專線，Greyhound則經營著被命名為「夢幻」的雙層巴士（與波音的新飛機有著相同的名字，乘客可以在車上好好休息一個晚上，VIP的待遇和空間更將是一流的）。只不過在南部非洲大巴車上的WiFi並不普及，但空調很普遍。此外這裡的大巴車還擁有一些額外的便利設施，如果你打算在南非預訂豪華服務的話，你可以找到的大巴車也許有：座椅可以傾斜達150度、更加寬裕的腿部空間、車上可以上廁所、視頻娛樂（電影）、免費茶和咖啡、以及預留座位等等。

什麼時候買票

建議盡可能提前買票，尤其是在旅行高峰時段或季節（在非洲南部的旅遊高峰一般從十一月持續至次年三月），因為車票價格一般越早預定越便宜。

如何保證財物安全

首先需要提醒的就是你需要多注意自己的行李，大件行李可以放在汽車後面的後備箱裡。到達目的地後，當司機或汽車公司工作人員打開後備箱並開始卸行李時，確保你一定要站在附近，因為這是小偷搶行李的最佳時機。此外，你可能會受到當地人的熱情歡迎，他們會主動來幫你提包以掙些小費，因此你需要確保自己周邊的情況在可控的範圍之內，一定要避免產生誤解或口舌之爭。

來源：《非洲時報》