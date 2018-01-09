南非瀕臨滅絕的十種珍禽異獸，你知道幾個？

南非雖然是一個生物極其多樣化的國家，但瀕臨滅絕的動物其實也有很多，不僅僅只有犀牛這一種。這些瀕危動物分散生活在南非各地，如果你在這裡旅行時恰好有幸一睹它們的真容，希望你可以把保護它們的責任感傳遞出去，讓這些瀕危動物能夠得到越來越多的保護。阿爾伯特·愛因斯坦在他的科學成就中曾說過：「通過拓寬我們的同情心來擁抱所有生物和整個自然以及它們的美麗，我們的任務必須是解放我們自己……。」在南非，這不是一項艱巨的任務，因為這麼多神奇、美麗、可愛的珍禽異獸就生活在人們的身邊。事實上並不是所有瀕危物種都是被人們遺忘的那一類，其中一些瀕臨滅絕的動物甚至比其他動物受到更多關注。從各種兩棲動物到羚羊再到 IUCN（世界自然保護聯盟）紅色名錄中所發佈的來自世界各地的大量瀕危動物，它們的生存如今正面臨著各種挑戰和威脅。

我們都知道，犀牛是一個極度瀕危的物種，西部黑犀牛甚至已被宣佈滅絕，大象也在因象牙買賣而不斷被盜獵，但除了它們之外，在南非還有許多不知名的動物目前也正處於瀕臨滅絕的狀態。

1. 藍鶴（Blue crane）

世界自然保護聯盟紅色名錄狀態：易危

藍鶴是南非的民族鳥，雖然在鄰國也曾發現了一小部分和偶爾的繁殖對，但它們大多產於西開普。由於它們在視覺上有盲點，因此往往很容易會與電纜線發生碰撞，再加上它們長著很長而細的腿，更容易被電線纏住。所以它們目前的主要威脅是生境喪失、電線碰撞和中毒。

2. 金毛鼴鼠（Golden Moles）

世界自然保護聯盟紅色名錄狀態：極度瀕危

在南非最瀕危動物的名單上，金毛鼴鼠的排名出人意料地非常靠前。你可能不常見到它們，但這些「微小的挖掘機」正在滅絕。金毛鼴鼠的眼部已退化，捕食全靠靈敏的觸覺，靠捕食小昆蟲為生，常見於草原沙漠地帶。它們面臨的主要威脅是南非草原的開發（採礦和農業）。

3. 蘆葦蛙（Pickergill』s Reedfrog）

世界自然保護聯盟紅色名錄狀態：極度瀕危

一隻只有3厘米長的小生物很容易就會被人們忽視，只不過一旦你知道了它的存在，可能就很難再對它的未來漠不關心了。蘆葦蛙是在世界自然保護聯盟紅色名錄中被列為極度瀕危的一種兩棲動物，它們生活在南非，如今在誇祖魯納塔爾沿岸的存活數量已經低到驚人，它們大部分都分散生活在海岸沿線。目前面臨的主要威脅是：沿海開發、生存環境碎片化以及農業和城市發展所排放的污水。

4. 非洲野狗（African Wild dog /painted dog）

世界自然保護聯盟紅色名錄狀態：瀕危

非洲野狗又稱獵狗或彩繪狗，通常出沒在撒哈拉以南非洲的開闊平原或稀疏林地。長期以來，人們對非洲野狗一直存在著一種非常消極的誤解。正因為如此，目前在南非僅存450只，暴力捕捉野狗是最殘忍的獵殺方式，但不幸的是，這種情況經常在南非荒野發生。它們生存面臨的主要威脅就是人類的迫害。

5. 南非山兔（Riverine rabbit）

世界自然保護聯盟紅色名錄狀態： 極度瀕危

這種小小的夜間出沒的兔子只可以在南非的卡魯地區被找到，目前是南非最瀕危的哺乳動物。南非山兔又叫灌叢穴兔、河兔，是一種夜間活動的動物，日間休息。它們只生活在季節性的卡魯河流平原，你無法在世界上其他地方找到它們，這使得它們的棲息地更容易喪失。它們面臨的主要威脅是養殖和畜牧業造成的棲息地喪失。

6. 開普禿鷲（Cape vulture）

世界自然保護聯盟紅色名錄狀態： 易危

人們很容易低估禿鷲在生物圈中的重要性，也許是因為它的名字本身具有相當消極的含義（vulture也有「貪婪的人」的意思）。但是作為一隻禿鷲，它存在的本質是清理，因此它們對於自然做出的貢獻其實是好事。通過吃動物屍體，它們可以防止疾病在動物之間蔓延。開普禿鷲只生存在南部非洲，因此也限制現存開普禿鷲的繁衍。它們面臨的主要威脅是：棲息地的喪失、塔架碰撞或電纜觸電以及意外中毒。

7. 黃腹鷚（Yellow-breasted pipits）

世界自然保護聯盟紅色名錄狀態：易危

這些歡快的鳥兒主要生活在南非德拉肯斯堡高原的草原上，那是一個美麗的地方，但它們卻是南非最受威脅的生物群系。黃腹鷚是南非的特有物種，生活區域集中在姆普馬蘭加的德爾斯特魯姆地區附近、東開普省的北部和萊索托的一小部分。它們面臨的主要威脅是棲息地由於商業、畜牧業的發展而導致的不斷喪失。

8. 耐斯納海馬（Knysna seahorse）

世界自然保護聯盟紅色名錄狀態：瀕危

耐斯納海馬是一種精緻的海洋小生物，擁有像馬一樣的頭部和可愛的捲曲尾巴，它們主要生活在南非的三個河口地區：即耐斯納、Keurbooms和Swartvlei。不幸的是，耐斯納河口也是南非非常重要的捕魚地區之一，還是主要的工業發展區，這些都對海馬的生存產生不小的挑戰。與此同時，持續的城市擴張也讓海馬的生存越來越艱難。因此它們面臨的主要威脅就是棲息地的喪失。

9. 獵豹（Cheetah）

世界自然保護聯盟紅色名錄狀態：易危

不可否認，獵豹是地球上速度最快、體態最優雅的陸地生物。這些「美女」曾被人們拍下無數張美到不可思議的照片，它們的黑色淚痕和完美的斑點以及敏捷的身體都讓其很自然地成為動物攝影師們的寵兒。不幸的是，許多人並不能感受它們的美，比如居住在附近的農民，因為聰明的獵豹可以很容易發現並獵捕農民飼養的綿羊，它們知道這要比抓一隻羚羊容易得多。因此許多農民最終毒死、射殺或誘捕了獵豹，所以它們如今面臨的主要威脅就是農民的獵捕、衝突以及棲息地的喪失。

10. 侏羚（Oribi）

世界自然保護聯盟紅色名錄狀態：無危物種

雖然在國際範圍內侏羚可能還不是瀕危物種，但實際上在南非侏羚已是最瀕危的一種羚羊，尤其是在非洲南部的平原上。它們是所謂的專門類食草動物，因為它們只吃特殊類型的草，因此，棲息地的喪失導致它們成為了非常脆瀕危的物種。它們目前面臨的主要威脅是生境喪失和非法狩獵（偷獵）。

來源：《非洲時報》