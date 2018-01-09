H&M新裝被指種族歧視引抗議 已暫時關閉在南非的所有門店

H&M此前推出的一款服裝引起軒然大波，該連帽衫胸前印有字樣「Coolest Monkey in the Jungle」（叢林裡最酷的猴子），並在H&M官網上配了一張由黑人小孩模特照片，而「猴子」通常被認為是對黑人的歧視稱呼。

雖然該款售價7.99英鎊的連帽衫已經在H&M英國和美國官網上撤下，H&M也迅速發表聲明，向「可能遭冒犯的任何人」道歉。

然而，該廣告在社交媒體上仍然被轉發數千次，許多知名人士、如英超曼聯球星盧卡庫、NBA球星勒布朗·詹姆斯和音樂人P Diddy等都批評了這個廣告。

而在南非，一些激進分子則直接衝到比勒陀利亞的H&M門店抗議並破壞。

在H&M的聲明中，該公司稱「已注意到近期在部分南非的門店裡發生的事件」，並表示將「暫時關閉在南非的所有門店」。據H&M官網上的信息，該公司在南非共有17個門店。

有人拍下了破壞現場視頻，一個名為「經濟自由戰士」的組織成員在南非比勒陀利亞的三家H&M商抗議。在視頻中，一名穿紅杉的激進分子飛腿踢倒衣架，拉下衣服桿，並推倒展示模特，弄髒衣物。

不過，這位黑人小模特、5歲的利亞姆（Liam）的母親泰瑞·曼戈（Terry Mango），則認為這些抗議毫無必要，她呼籲包括那些超級巨星在內的批評者「停止哭嚎」。

來源：搜狐網