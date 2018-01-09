南非召見美國外交官 要求對川普的髒話做出澄清

南非召見美國駐南非外交官，要求對美國總統川普據稱用髒話評論移民美國的非洲人和海地人做出解釋。南非是召見美國外交官的最新一個國家。

根據多方消息來源說，在白宮最近舉行的一次關於移民問題的會議上，川普問道：「我們為什麼讓這些來自垃圾國家的人們來美國？」 川普的這番評論令議員們大吃一驚。

據報道，川普說，美國應該讓更多的像來自挪威的人來美國。挪威主要以白人為主。非洲國家和海地的人口大部分是黑人。

一些國際和國內組織發表的聲明對此表示關注，認為美國和美國總統正走向一條種族主義的道路。川普否認他是種族主義者，並堅稱他沒有說所謂的髒話。

南非國際關係與合作部將於星期一就川普發表的評論召見美國駐比勒陀利亞大使館的二把手。

南非國際關係與合作部在一份聲明中說，「南非和美國的關係，以及非洲其他國家和美國的關係，必須建立在相互尊重、相互理解的基礎上」。

美國國務院說，美國駐海地和博茨瓦納的外交官也被召見，表達對川普使用這一語言的不滿。

駐美國的非洲國家的大使們說，他們「對美國總統的評論極為震驚，並且強烈譴責這一令人髮指、種族主義和仇外的言論」。

駐美非洲國家外交使團在一份聲明說，他們 「要求收回並道歉」。

非洲國家大使們說，他們對「美國行政當局對非洲和非洲裔的人、詆毀非洲大陸和有色人種的持續、加劇的趨勢感到擔憂」 。

美國國會黑人核心小組說，「川普總統的評論再一次證實了他對種族問題麻木而愚昧的立場。這也為我們每天聽到的擔憂提供了更多的證據，即總統的『讓美國重新強大』的口號，事實上是要『讓美國再次變白』。」

來源：美國之音