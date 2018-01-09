祖馬總統一句話將人們推到懸崖邊緣：那些在絕望中追逐希望的年輕人

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本報訊 對於18歲的杜貝來說，成為家裡的第一名大學生，是種渴望，更是一種光榮。

今年，她得到了在金山大學攻讀學士學位的機會。她的媽媽只是清潔工，但是她的會考成績絕對不差事：英語79分，生活導向83分，數學73分，祖魯語69分，物理65分，生命科學67分，計算機應用技術72分。

杜貝說：「夢想成真，這讓我非常興奮，我將在金山大學學習計算機科學；我會非常努力，一旦畢業工作之後，就掙錢養家。我會改變沃家庭的生活狀態。」現在，確保了在大學裡的位置，她開始同時申請全國助學基金和副總統拉馬福薩名下的獎學金。

這一周，在南非的各個大學、學院門前，報名者排起了長長的隊伍；他們希望踏入高等教育的門檻，並因此改變自己的一生。應當說，祖馬總統「免費高等教育」的宣言，讓很多人突然來了精神；雖然大家都知道祖馬總統的這番話不靠譜，但是這畢竟是一線希望。於是乎，各個高校門前都是人滿為患。雖然大學方面已經明確表示不接受自由報名（未經過事先申請的報名），但是報名者仍然多如過江之鯽。

在約堡大學、金山大學、茨瓦尼理工大學門前，都有警察駐紮、保安巡邏，防止事態激化和意外情況的出現。

19歲的女學生馬迪，去年遞交了申請，今年又來排隊。她說，自己的申請遞上去一年時間，沒有任何回應：「我都不知自己有沒有被錄取。」她說，自己之所以要上大學，就是為了有一份「誠實的生活」。她說：「去年我的申請遞上去了，似乎沒有引起任何人的注意；他們說會處理我的申請；但實際情況是什麼也沒做。」

來自伊庫萊尼的19歲學生梅哈雷準備在茨瓦尼理工大學申請人力資源專業的求學機會；她說，自己也是去年就遞交了申請，一直無人問津：「我在這裡遞交了申請，他們要我回家在線申請並等待。我回去了，在線申請，然後一等就是六個月，沒有任何音訊。」

一名23歲、來自西北省Mahikeng的學生雷克古，試圖在約堡一個技校申請土木工程專業求學機會，因為數學和物理不到50分遭到拒絕。他說：「我在西北省沒有什麼求學機會，希望豪登省不要也拒絕我。」

來源：南非《華僑新聞報》