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關於南非的國寶「舒俱來」 我們需要知道的事

舒俱來，又稱蘇紀石。產地以日本和南非為主，我們國家有一定產量，但是品質比較一般。九十年代日本經濟騰飛的時候，所有的家庭主婦都去買舒俱來，導致這種寶石成了一種高端寶石，甚至有說法可以防癌，所以叫防癌石。

在北京大學的地質博物館裡，放著成百的各式礦石，可大家都知道，唯有那顆超大的完整的舒俱來石，才是全館的亮點。鎮館之寶！

市面上的舒俱來石價格千差萬別，很多人摸不著頭腦，最近出現一批南非舒俱來石，更是以極高的性價比帶領舒俱來在中國市場一飛沖天，其熱度堪比當年的日本。其實，很多人也是人云亦云，自己根本不太清楚其品質的差異到底在哪裡。

今天我們就來分析下舒俱來的品質好壞：

首先，顏色偏粉紅的意味著內部的蘇紀石含量不太高，如果再加上有白色或者黑色的其他礦物包裹體，那麼這種品質就屬於一般品質。

而顏色相對濃郁，尤其是紫色為主，藍粉白為輔，雜質較少，裂紋較少的，才是相對品質較高的舒俱來，這種高品質的舒俱來，在形態上的價格由高到低，分別是：手鐲、吊墜、手鏈、戒指。由此得知，一件頂級顏色質地的舒俱來手鐲，是可以賣到天價的。

說到顏色，商業上的說法是皇家紫，最好還帶有櫻花的圖案為最好，這都是因為舒俱來的原產地是日本的緣故，至於皇家紫是哪種紫，櫻花圖案又是不是真的能看到，這個就見仁見智了。

結合以上這些分級的手段，大家應該對舒俱來有個初步的判斷了吧。

來源：华夏收藏网