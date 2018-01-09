南非召見美國代辦要求解釋川普總統「粗口」

繼一些國家之後，南非召見美國外交官，要求解釋川普總統在談到非洲、海地和薩爾瓦多人移民美國時用了侮辱性語言的媒體報道。

一些消息來源說，在白宮討論移民問題的一次會議上，川普總統在質疑美國為什麼要接受來自非洲、海地和薩爾瓦多等國家的移民時，使用了侮辱性語言來形容這些國家，在場的國會議員倍感震驚。

據報道，川普總統還說，美國應該接受更多來自像挪威那樣的國家的移民。挪威人口絕大多數是白人。非洲國家以及海地的人口基本是黑人，多數薩爾瓦多人的膚色是棕色。

一些國際組織和美國的團體發表聲明，擔心美國及美國總統可能正走向種族主義之路。川普總統否認他是種族主義者，並堅持說，他沒有說那樣的粗話。

南非國際關係與合作部星期一召見美國駐南非大使館代辦。該部門的聲明說，這將提供一個機會，讓美國代辦解釋川普總統談到非洲、海地和薩爾瓦多到美國移民時使用侮辱性語言的問題。

南非的聲明還說，南非以及非洲其它國家與美國的關係必須基於相互尊重與理解。

南非是美國的緊密盟友，也是非洲第三大經濟體。

加納總統也召見了美國駐加納大使，對據報川普總統的說法提出抗議。

美國國務院表示，美國駐海地和博茨瓦納的外交官被所在國召見，討論有關川普總統所使用的言辭。

來源：美國之音