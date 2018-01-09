妙齡女孩名校畢業卻賣身致富，華人房產上演母女雙飛「大寶劍」招來殺身之禍？

*受害人西亞姆.李

之前在南非傳的沸沸揚揚的20歲女子西亞姆.李被殺的案件，被媒體發現更多花絮。

南非媒體挖掘之後發現，西亞姆和她的媽媽，秘密經營著一家妓院。

這名女子畢業於Crawford College，算是名校出身。按照她的家人所說，她是被一名追求者綁架的；隨後人們在一個甘蔗田里發現了她的屍體。

她的住所位於Margaret Maytom街區，是一棟六居室的房子。旁邊就是一座有名的高中。

警方在調查中，發現了西亞姆上身赤裸的照片。他們隨後發現，這裡是妓院。西亞姆和她的媽媽卡門都為客戶提供肉體按摩之類的服務。

西亞姆在redvelvet.co.za成人網站上註冊，並表示願意提供最佳服務。而且，網站上標明她是年輕的學生妹。

她的媽媽卡門表示，自己的女兒只是取悅於男人，不發生性行為。

鄰居表示，這棟住房白天晚上各種各樣的車子來來去去。

更令人匪夷所思的是，兩年前西亞姆曾經預言過自己的死亡。她在網上發佈了一張照片，躺在一堆甘蔗上。標題是：「別在乎我，我就在這裡等著被綁架。」

這棟住房的主人Roger Wang表示，他將住房交給了自己的朋友打理。他表示，對於這裡有妓院，他一無所知。

之前警察曾表示，調查過程中有東亞男子到來，英語很差，表示「有事情請問家政工人」。

*本新聞來自南非當地媒體。

來源：南非僑網