妻子一個臨終前的玩笑 竟讓南非男子給假植物澆水數年

尼古爾給假植物澆水 （圖片來源：推特）

中國日報網1月19日電（妮思娜） 據美國邁阿密先驅報網18日報道，因為妻子去世前的一個小玩笑，南非約翰內斯堡的尼古爾·菲頓竟給假植物澆了數年的水。

四年前，費德拉·菲頓因卵巢癌過世，留給丈夫最後的囑咐之一就是記得常給浴室裡的植物澆水。菲頓忠實的按照妻子最後的囑咐，日復一日的給家中的植物澆水。幾年下來，他還很高興這些植物能在他精心照料下活了這麼久。

但是，當菲頓的女兒妮可一年前來幫助他搬家的時候，他們才發現了植物存活這麼久的真正原因，原來它們都是假的。

「感覺都能聽到我媽在咯咯咯的笑了」妮可在推特上這麼寫道，她告訴記者，因為浴室裡比較陰暗，所以她的母親過世前就把真的植物換成假的了，但是她沒告訴任何人。妮可說：「我們都笑了，覺得我媽還在我們身邊，真是可愛。」菲頓和妻子16歲那年就相識了，在妻子死後，菲頓一度悲傷欲絕。

菲頓澆花的故事被女兒發到推特上，馬上引起大家關注，被轉發超過38000次。妮可說父親很高興自己的故事能給大家帶來樂子，所以他決定繼續給假植物澆水。至於之前為什麼一直沒發現假植物根本不吸水，妮可說可能是父親以為浴室裡本來到處都會有水漬，所以忽略了。

來源：中國日報網資訊