南非內閣部長「出錢做專訪」，人們要求她把錢還回來！

社會發展部給南非廣播公司50萬蘭特，讓這家國家傳媒機構給部長德拉米尼做了專訪。經濟自由鬥士黨表示，社會發展部完全應該「把錢還回來」。

廣播公司代理首席執行官皮裡索證實，他們確實進行了收費採訪。並表示，這種做法「並不常見」，他們將展開調查。

經濟自由鬥士黨表示，社會發展部的這種做法令人完全無法接受，這就相當於德拉米尼用國家的錢，為自己做了一個私人專訪：「這次的訪談中，80%都是關於她個人已經ANC婦女聯盟，她們是德拉米尼-祖馬的支持者，而現在德拉米尼-祖馬競選ANC黨主席也失敗了。我們認為，這種宣傳本身就是腐敗行為，南非廣播公司應當把錢還回來。」而且，這段訪談節目本身就是在ANC全國代表大會期間播出的，相當於是在最後關頭為婦女聯盟支持的德拉米尼-祖馬宣傳造勢。奈何人算不如天算，德拉米尼-祖馬最終還是敗下陣來。

一直以來，南非的社會發展部長德拉米尼都是爭議最多的部長之一。下面，我們就來看看這些年來，這位部長招來的那些醜聞。

*差旅費用

2006年，一項特別調查顯示，包括德拉米尼在內的14名ANC議員捲入差旅費醜聞當中。這些議員被指存在濫用國會的差旅補助。按照規定，國會的差旅補助僅能用於機票報銷，但是德拉米尼卻將自己的酒店住宿、租車和其他開銷都拿來報銷。最終，她被發現濫用款項24.5萬蘭特。

*社保危機

這是南非社會發展部這些年來鬧出的最大的風波，南非社保署和CPS的合同被判非法，與郵政總局的合作遲遲得不到兌現，一度讓社保金受益者擔心自己在2017年4月1日之後拿不到社保金。德拉米尼被人批評在這一問題上表現非常消極；至於她是工作懶散，還是有意拖延，人們真的不得而知。

*怠慢國會

在社保危機期間，南非國會多次傳召德拉米尼前去回答問題，但是德拉米尼一直故意怠慢，不去國會。

*私人保鏢

2017年 5月份，德拉米尼再次受到國會質疑。她被指由社保署拿出 100萬蘭特左右，為她的孩子聘請私人保安。在回答相關問題的時候，她竟然說：「有的人比其他人更瞭解政府」。因為政府的部署過於緩慢，她才聘請了私人保安。她還說，儘管有政府的政要保安，但是她的家還是多次遭到盜竊。

來源：《非洲時報》