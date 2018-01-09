持續大旱危機升級 南非開普敦80天後或將「徹底斷水」

當地時間2018年1月23日，南非希沃特思路夫水壩乾涸。該水壩是開普敦市的主要供水源。（圖片來源：東方IC）

中國日報網1月24日電（塗恬）據美國廣播公司（ABC）網站1月23日報道，著名旅遊勝地南非開普敦近來飽受缺水危機困擾。由於供水量低於預期，開普敦的「斷水日」或將比官方預計的時間提早9天，於今年4月12日前後正式到來。

開普敦市政官員22日表示，由於水壩中的水量下降了1.4%，他們不得不將預計斷水的日期提前。原本的預測是開普敦會在4月22日全面停水。目前來看，這座城市有水可用的時間已經剩下不到80天。

據悉，南非西開普省省長海倫·齊萊此前曾致信總統祖馬，呼籲正式宣佈該國面臨「國家災難」，並表示大旱已經不再是一個單純的威脅，而是已經上升到了危機的級別，且危機不日即將爆發。

當地時間2018年1月19日，南非開普敦，民眾排隊接山泉水。（圖片來源：東方IC）

報道稱，為了應對斷水危機，開普敦市不得不考慮從其他省份引水。該市宣佈，由於連續3年大旱，該市水壩無法通過降雨這一主要來源實現蓄水，目前蓄水量僅略高於27%。

不斷枯竭的水源使得該市不得不實施一項頗具爭議性的管控措施，即開通「線上水消費地圖」，允許居民基於每家的水費賬單，互相監督鄰居的用水習慣。

根據2016年的統計數據，開普敦市擁有大約374萬居民，人口數量僅次於約翰內斯堡，為南非第二。同時，開普敦也是西開普省的首府。

來源：中國日報網