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「南非爵士之父」休-馬賽卡拉去世 享年78歲

爵士音樂家馬賽卡拉去世，他被稱為「南非爵士之父」，在這之前唐亦靜和癌症鬥爭了數十年。

馬賽卡拉馬賽卡拉

新浪娛樂訊 1月24日消息，據國外媒體報道，南非爵士音樂人休-馬賽卡拉（Hugh Masekela）於當地時間23日在南非約翰內斯堡病逝，享年七十八歲。在此之前，被稱為「南非爵士之父」的馬賽卡拉已經和癌症鬥爭了數十年。

馬賽卡拉不僅擅長小號，還能演唱和作曲，在當地被樂迷深情的稱作「Bra Hugh」。從14歲開始，馬賽卡拉就開始演奏喇叭，在上世紀的五十年代，馬賽卡拉作為Jazz Epistles樂團的一員開始活躍在約翰內斯堡的爵士音樂圈。在六十年代，馬賽卡拉先後來到了英國和美國，在美國他和傳奇音樂人哈里-貝拉馮特（Harry Belafonte）開始合作。在這段時間裡，馬賽卡拉運用他的音樂來表達對南非白人極權統治的不滿。1968年，馬賽卡拉的作品《Grazing In The Grass》獲得了排行榜的冠軍。

馬賽卡拉曾經和保羅-西蒙（Paul Simon）和赫爾布-阿爾帕特（Herb Alpert）在內的多位音樂人有過合作，此外，他還與南非歌手/演員米利亞姆-馬克巴（Miriam Makeba）有過兩年的婚姻。馬賽卡拉的很多作品都與南非的民權鬥爭有關，其中，那首號召釋放曼德拉的《Bring Him Back Home》很快成為了反種族隔離運動的聖歌。

「休在音樂、藝術以及鬥爭領域的貢獻將會永遠留在全世界樂迷的記憶中，」馬賽卡拉的家人在聲明中說。去年十月份，馬賽卡拉發不了一份聲明，聲明中稱他從2008年就已經患上了前列腺癌，他要取消很多活動來專注於自己的健康。在癌細胞擴散之後，馬賽卡拉曾在2016年三月接受過一次治療。此外，馬賽卡拉在今年四月份摩洛哥一次摔倒之後扭傷了肩膀，更糟糕的是，因為視力出現問題，他常常會失去平衡。就在那個時期，他的體內發現了另外一顆腫瘤，所以他很快又做了一次手術。

在馬賽卡拉的死訊被媒體報道之後，社交媒體上無數樂迷都在緬懷這位偉大的音樂家。南非藝術與文化部長Nathi Mthethwa說：「我們的麵包樹倒下了，我們國家失去了一位獨樹一幟的偉大音樂人。我們可以肯定的說，Hugh是非洲爵士樂最偉大的人物之一，他用自己傳世的音樂托起了我們國家的靈魂。」與此同時，南非總統雅各布-祖瑪（Jacob Zuma）也公開哀悼了馬賽卡拉，稱他「在全世界範圍內傳遞著自由的火炬，通過音樂反對種族歧視，動員國際社會支持解放鬥爭，提高大家對種族隔離的認識。他對自由鬥爭的貢獻永遠不會被大家遺忘。」

來源：新浪網