薄瓜瓜舊愛 陳雲孫女南非秘嫁香港富二代

陳曉丹日前在南非葡萄酒小鎮斯泰倫博斯（Stellenbosch）秘嫁香港富二代，婚禮盛大而甜蜜。（聯合新聞網）

中共元老陳雲的孫女陳曉丹，因曾與重慶前市委書記薄熙來的次子薄瓜瓜傳出戀情，而被大眾所知曉，但兩人分手已久。據報道，陳曉丹日前在南非葡萄酒小鎮斯泰倫博斯（Stellenbosch）秘嫁香港富二代，婚禮盛大而甜蜜。包括香港商人林建岳女兒林恬兒夫婦、楊受成的姪女楊永晴等都到場祝賀。

據聯合新聞網今天（22日）報道，陳曉丹結婚的消息是在社交媒體Instagram上被公開的。

據公開資料顯示，新郎AJ Mak畢業於美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University），目前任職M.R. Simak公司。該公司專做產品服裝供應鏈管理和產品開發。

香港《蘋果日報》指出，不少香港名媛當天都有出席，包括林恬兒、何正德夫婦及楊永晴等。

其中，陳曉丹好姐妹林恬兒在社交網站形容婚禮是「集合驚喜、美麗、高貴經典」，並向好友祝願「之後的人生旅程充滿愛及喜悅」。新郎的哥哥也在網上形容婚禮是「最美麗且最難忘」。

多張Instagram上的婚禮會場照片顯示，穿著婚紗的陳曉丹挽著同父異母的哥哥陳小欣，進入婚禮會場，卻不見陳曉丹的父親、中國全國政協副主席陳元。

資料顯示，35歲的陳曉丹畢業於哈佛商學院，在摩根士丹利任職，因與薄瓜瓜一段戀情而廣為人知。

當年，薄陳這對情侶門當戶對，兩個人的爺爺都是開國元勳，所以戀情一度被大家看好。

網絡還曾傳出一組兩人在2010年夏天高調出遊西藏時的親密照片。照片顯示，兩人在西藏全程由警車開道，享受特級待遇。

不過，在薄熙來落馬前，薄陳已經分手。當時有媒體指出，薄瓜瓜在哈佛大學的同學稱，早在薄熙來落馬前幾個月，陳曉丹已先提出分手。

另據香港《明報》報道，陳曉丹的父親是陳元；陳元父親為中共八老之一的陳雲。1950年代，陳雲主持中共計劃經濟工作，當時薄熙來的父親薄一波是陳雲的得力助手。

另一方面，據報道，陳曉丹的先生AJ Mak行事低調，從入學時間推測，AJ Mak較陳曉丹大一歲，今年為36歲。

據網上資料顯示，AJ Mak在時裝及批發公司M.R. Simak先後擔任助理總監及業務發展總監。該企業在1981年成立，至今已有37年歷史。

此外，該公司總部設在香港九龍紅磡馬頭圍道，分公司則設在深圳及浙江，專做產品服裝供應鏈管理和產品開發，據傳是麥家的家族生意，AJ Mak則是一般人眼中的「富二代」。

《蘋果日報》指出，網上指M.R. Simak負責人是麥錦誠，但他與AJ Mak是否為父子關係，尚未被證實。

據報道，除打理家族生意，AJ Mak也與友人合夥組成Vectr Ventures公司，生意夥伴最少七人，分別負責新加坡、舊金山、挪威及香港的業務。

該公司位於香港上環。據網頁信息顯示，該公司應屬創投公司，物色有潛力的初創企業，注資並助他們打入亞洲市場，至今已協助了37間公司，涉及範圍包括虛擬實境（VR）技術等。

來源：早報網