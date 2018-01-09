兩同胞購買犀牛角被飛鷹組當場拿下，「犀牛角貿易合法化」你可千萬別玩火！

在遭到飛鷹組逮捕後，五名涉嫌犀牛角走私犯罪團伙的人士獲得保釋。

警方從1月4日到15日之間展開相應的打擊行動，逮捕了兩名中國人、一對南非夫婦以及一名狩獵農場主。

這兩名中國籍人士、Yansen Fenc以及32歲的Liu Li Hong在Buffelskloof從農場主科內留斯手中購買了一隻犀牛角，但此事件被飛鷹組及時偵知。

兩名犯罪嫌疑人離開農場的時候，遭到飛鷹組以及警犬部門的攔截。警方從他們車上找到了犀牛角以及24000蘭特的現金。

警方的調查顯示，被捕的犯罪嫌疑人可能只是犯罪團伙的一份子。隨後，他們在布隆方丹Bainsvlei逮捕了普勒塞斯夫婦；出售犀牛角的農場主科內留斯隨後也落入法網。警方的調查隨後發現大約有五支犀牛角經過了他們的非法交易。

科內留斯被認為是這個犯罪團伙的主謀，他也沒有出售犀牛角的許可，只有持有犀牛角的許可。警方在他的住所發現了67.5萬蘭特現金，這些錢都被扣押，以資法律調查。此外，在Liu Li Hong位於比陀Mabopane的住所，警方還發現了象牙。

Yansen Fenc繳納了五萬蘭特之後獲得保釋，居家軟禁；普勒塞斯夫婦和科內留斯各自繳納了1000蘭特獲得保釋。Liu Li Hong因為沒有合法的身份文件，目前涉嫌非法移民，仍然遭到關押。

案件將在1月25日繼續審理。

之前，南非法院通過了「犀牛角合法化」的裁決；但是中國僑胞一定要小心，這僅僅是裁定國內貿易的合法化，而且還有N多種限制條款；稍越雷池一步，就是牢獄之災。沒有一萬分把握，最好別碰犀牛角；一切基於貿易目標的出入境，更是完全的非法行為。

來源：南非僑網