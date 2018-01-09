南非犯罪情報部門高光如此特殊化：他認為自己凌駕於法律之上

警方犯罪情報部門官員特沙巴拉拉在比陀特別商業犯罪法庭出庭受審。人們發現，他自以為高於法律；而且他認為，自己同時能得到來自警方和政治家的保護，因此也不需要為自己的行為負責。

他被人稱作「Captain KGB」；是在前往自己的假釋官那裡報到的時候，被警方逮捕的。

在此之前，他已經因為持械搶劫被定罪；最近，他被警方自律機構獨立調查理事會（IPID）逮捕，面臨欺詐、盜竊、腐敗罪名的指控。

問題在於，在南非警方的卷宗上，看不到特沙巴拉拉遭到定罪的記錄。卷宗顯示，1996年，他被以預備役警員的身份招到警方；2001年，成為警方的諜報人員。但是，他一直到2003年才開始接受培訓；一直到2014年才通過了安全審查。

他的律師在法庭上表示，他確實曾經受雇於警方的犯罪情報部門；但是律師拒絕提供詳細資料，並表示這些資料是秘密的。辯方堅持他無罪，而且準備為他申請保釋。這一請求遭到了控方的強烈反對。

控方證人表示，如果釋放特沙巴拉拉，一定會威脅到證人的安全；他之前就曾經對本案的調查人員撒謊；而且他自從加入警方之後，就一直在隱瞞自己的犯罪記錄。

控方表示，2012年ANC全國代表大會期間，特沙巴拉拉自稱為了會議提供安保服務，從警方支取了5000萬蘭特的費用。但是實踐證明，他完全是在撒謊。

來源：非洲時報