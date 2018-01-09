在南非打死人竟然不用坐牢：這法律究竟是神馬意思？

在彼得馬裡茲堡一家著名餐館的門前，一名來自Howick的男子將一名65歲的老漢一拳打死。1月24日，他被法院判處緩期半年監禁。

行兇的男子名為塞瓦德，現年37歲；被一拳打死的是胡特斯。

法官認為，塞瓦德無論如何想不到自己赤手空拳可以打死胡特斯。

這起案件發生在2015年9月3日；兩人在餐館門前遭遇，都喝了些酒。

在此之前，因為一些摩擦，兩人的關係就不好。見了面，互相之間污言穢語。

塞瓦德表示，當時他為了保護自己的妻子，打了胡特斯；胡特斯比他要重30公斤。

但是一位目擊者表示，當時胡特斯已經醉醺醺的、站都站不穩了；這種狀態下的他，如何能威脅到塞瓦德和他的妻子？當時的情況是，塞瓦德帶著自己的妻子離開，突然間轉身打了胡特斯一拳。胡特斯應聲倒地，塞瓦德和他的妻子離開現場。救援人員趕到時，胡特斯已經死亡。

唯一支持塞瓦德並非故意殺人的證據，是他在聽人說胡特斯被打死了的時候，還以為是在開玩笑。

但是無論如何，法官這樣的判決令人震驚。這位法官甚至發現了塞瓦德在撒謊：「當時胡特斯顯然威脅不到他和他的妻子，他只是受不了胡特斯的言語」。在這種情況下，就可以打死人不坐牢嗎？

來源：南非僑網